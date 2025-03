Barwy szczęścia, odcinek 3143: Regina nie zdejmie obrączki z miłości do Franka! Justin będzie tylko jej zabawką - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3141: Kasia po wyjściu z aresztu nie uniknie kary za to, co zrobiła! Po wyroku sądu trafi do więzienia - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3143 - czwartek, 6.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3143 odcinku "Barwy szczęścia" Regina nie ukryje przed Justinem, że nie potrafi pozbyć się obrączki. Kiedy usłyszy jego oskarżenia, nie będzie się głupio tłumaczyć ani go przepraszać. Wręcz przeciwnie! Gdy Skotnicki znajdzie w jej torebce obrączkę ślubną z małżeństwa z Frankiem i zażąda wyjaśnień, Falkowska oświadczy, że ta biżuteria to część jej historii, której nie zamierza wymazywać z pamięci. Dla Justina słowa Reginy będą oznaczać tylko jedno, miłość Reginy do męża wcale nie wygasła...

Regina zamiast zapewnić Justina o swojej miłości, zacznie podkreślać, że Franek zawsze był, jest i będzie częścią jej życia, o której ona nie chce zapominać. W 3143 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Justin zrozumie, że jego partnerka wcale nie zostawiła za sobą przeszłości, a przecież Franek cały czas robi wszystko, by żona postanowiła do niego wrócić.

Regina w 3143 odcinku "Barw szczęścia" wróci do Franka?

Wszystko wskazuje na to, że Regina w 3143 odcinku "Barwy szczęścia" zacznie coraz częściej myśleć o swoim mężu, Franku. Nie tylko nie pozbędzie się obrączki, ale zacznie bronić go i usprawiedliwiać to, co się między nimi wydarzyło. Justin poczuje, że w tym związku nie ma już dla niego miejsca, dlatego z każdym kolejnym dniem będzie coraz bardziej przekonany, że ich związek nie ma żadnego sensu. Niestety ten tok myśli okaże się proroczy, a Franek poczuje, że wygrał rywalizację z młodszym kochankiem i jest o krok od odzyskania żony.

Justin w 3144 odcinku "Barw szczęścia" zerwie z Reginą! Będzie miał dość

Zdradzamy, że miłość Reginy i Justina nie potrwa długo. Skotnicki w 3144 odcinku "Barw szczęścia" podda się i zerwie z Reginą. Po tym, jak Falkowska nie pozbędzie się obrączki i zacznie coraz częściej mówić i myśleć o Franku, Justin zrozumie, że nie ma już o co walczyć. Czy ich związek od samego początku skazany był na porażkę? Justin nie będzie chciał dłużej być tylko zabawką w życiu Reginy, dlatego też napisze list pożegnalny i wycofa się z rywalizacji o kobietę.

Barwy szczęścia na Sycylii. Podróż marzeń Reginy i Justina zamieni się w koszmar Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.