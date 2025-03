Barwy szczęścia, odcinek 3159: Wiktor rozsypie się na kawałki. Nikt nie będzie w stanie pomóc wnukowi Henryka

„Barwy szczęścia" odcinek 3159 - piątek, 28.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Występki Henryka wyszły na jaw i razem z gwałtem na Madzi powodują głębokie wstrząsy w rodzinie Kępskich. Rozpadają się więzy rodzinne… To czas próby dla Tomasza, Wandy i Wiktora.

Konflikt Wiktora z Tomaszem w serialu "Barwy szczęścia"

Wiktor nie był w stanie zaakceptować, że Tomasz nie potępił ojca otwarcie. Nazwał go tchórzem bojącym się prawdy. Nie może też zrozumieć, dlaczego Tomek nie potępił babci (Maja Barełkowska), która przez lata kryła dziadka.

Załamanie Wiktora w 3159. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3159. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Wiktor przeżyje najgorsze chwile w swoim dotychczasowym życiu. Rewelacje na temat dziadka gwałciciela głęboko nim wstrząsnęły. Rzucił się na niego z pięściami, zerwał kontakty z nim i babcią i zażądał, by ojciec zrobił to samo. A teraz okaże się, że wcale nie jest synem Tomasza, tylko właśnie Henryka – znienawidzonego oprawcy matki, Madzi i kto wie, ilu jeszcze kobiet… Potwierdzi to badanie DNA. Biedny chłopak zupełnie się załamie. Jeszcze do niedawna beztroski, teraz pogrąży się w depresji. Tomasz, Grażyna i była dziewczyna będą usiłowali mu pomóc, ale nikt i nic nie zdoła wydobyć go z mroku, który nim owładnie.