Barwy szczęścia, odcinek 3121: Madzia nie dojdzie do siebie, po tym co jej zrobił Kępski. Tylko u Oliwiki poszuka ratunku - WIDEO, ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3121 - wtorek, 4.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Wykorzystana seksualnie Madzia w 3121 odcinku "Barw szczęścia" nie zdoła otrząsnąć się z szoku po tym, jak zakończył się jej wieczór w towarzystwie Henryka Kępskiego! Zwyrodnialec podstępem wykorzysta ją, doskonale wiedząc o tym, że pijana Madzia nie zdoła się obronić. A wcześniej przeleje na jej konto pieniądze w ramach biznesowego układu, zainwestowania w jej firmę młodej stylistki. O poranku, kiedy skrzywdzona Madzia już wytrzeźwieje, dotrze do niej, co tak naprawdę się stało.

Madzia w 3121 odcinku "Barw szczęścia" ukryje, co jej zrobił Kępski

A najgorsze nadejdzie, gdy w 3121 odcinku "Barw szczęścia" ofiara Kępskiego zda sobie sprawę, że nie może o tym nikomu powiedzieć. Bo to przecież dziadek Wiktora, ojciec Tomka (Jakub Sokołowski), z którym Oliwka jest tak szczęśliwa. Nic dziwnego, że przytłoczona bólem i silnymi emocjami Madzia nie będzie wiedziała, gdzie szukać pomocy.

Potwór Kępski w 3121 odcinku "Barw szczęścia" zadzwoni do Madzi!

Właśnie wtedy w 3121 odcinku "Barw szczęścia" zadzwoni do niej jej oprawca. Oczywiście strach przed zboczonym Henrykiem nie pozwoli jej odebrać. Wystraszona Madzia nie odważy się zgłosić na policji, że Kępski ją skrzywdził. Nie powie też prawdy Oliwce, do której zadzwoni, by znaleźć wsparcie. Niestety przyjaciółka Madzi będzie akurat z Tomkiem na spontanicznym wyjeździe na Mazurach.

Tak zwyrodnialec Kępski w 3121 odcinku "Barw szczęścia" zmusi Madzię, żeby milczała

Na tym jednak nie koniec, bo w 3121 odcinku "Barw szczęścia" potwór Kępski ponownie przyjdzie do mieszkania Madzi. Będzie chciał zamknąć dziewczynie usta, by prawda o wstrząsających wydarzeniach minionego wieczoru i jego bestialskim obliczu nigdy nie wyszła na jaw. Przerażona ofiara zwyrodnialca wyciągnie nóż, żeby się przed nim bronić.