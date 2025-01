Barwy szczęścia, odcinek 3118: Marysia już nie wróci z USA? Hubert straci kontakt z córką?

"Barwy szczęścia" odcinek 3118 - czwartek, 30.01.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3118 odcinku "Barw szczęścia" Marysia w końcu odezwie się do ojca po swoim wylocie na wakacje do matki. Tyle tylko, że dla Huberta to wcale nie będzie miła rozmowa, gdyż jego córka wcale nie zmieni zdania co do swojego pobytu i wciąż będzie wolała zostać w USA z Klarą niż wracać z powrotem do Polski do niego, Agaty (Natalia Zambrzycka) i Ignacego (Olaf Staszkiewicz)! Choć to wcale nie oni będą dla niej problemem tylko Sokalscy, których młoda Pyrka wciąż nie będzie w stanie zaakceptować. Szczególnie, po odkryciu, że Asia (Anna Gzyra-Augustynowicz) i Emil (Artem Malashchuk) chcą się do nich z powrotem wprowadzić i odebrać jej ojca! Dlatego w 3118 odcinku "Barw szczęścia" Marysia wybierze matkę!

Marysia nie będzie chciała wracać do Huberta w 3118 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3118 odcinku "Barw szczęścia" córka Huberta ponownie da mu jasno do zrozumienia, iż wolałaby zostać w USA z Klarą. I to mocno zmartwi Pyrkę, który już wcześniej obawiał się tego, że po wylocie do matki może już nie zobaczyć córki, a teraz jego strach sięgnie już zenitu! A to dlatego, że wciąż będzie mógł spodziewać się po swojej byłej żonie wszystkiego! I w 3118 odcinku "Barw szczęścia" zacznie na poważnie się martwić, że może na dobre stracić nie tylko Marysię, ale i kontakt z nią! Ale czy tak rzeczywiście się stanie?

Czy córka Huberta także zostanie w USA już na zawsze w 3118 odcinku "Barw szczęścia"?

Zdradzamy, że nie, gdyż Marysia nie podzieli losu Klary w "Barwach szczęścia" i nie zostanie w USA na stałe. Co prawda, córka Pyrków nie od razu wróci do Polski, ale w końcu z powrotem się w niej zjawi i znów będzie z ojcem. A co więcej nawet w końcu zaakceptuje Asię i Emila! Ale oczywiście nie stanie się to tak szybko! Czyżby to w 3118 odcinku "Barw szczęścia" było zasługą Klarą, którą Hubert będzie posądzał już o najgorsze? Tym bardziej, że przecież i ona za oceanem będzie budować sobie nowe życie u boku kochanka! Czy zatem przekona Marysię do powrotu i zmiany stosunku wobec Sokalskich? Przekonamy się już niebawem!