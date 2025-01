Barwy szczęścia, odcinek 3108: Józefina porwana przez Andrzeja! Podejrzany arystokrata wciśnie jej bajeczkę o rodzinnym pałacu? - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Barwy szczęścia, odcinek 3115: Sebastian przejrzy Sonię! To dlatego zwiąże się ze Stefaniakiem - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3108 - czwartek, 16.01.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Porwanie Józefiny w 3108 odcinku "Barw szczęścia" będzie częścią planu Andrzeja Zastoi-Modelskiego! Najpierw arystokrata zyskał w oczach Rawiczowej, bo załatwił cudowne miejsce na wesele Cezarego i Natalii (Maria Dejmek), elegancką, pięknie położoną posiadłość, a teraz będzie kuł żelazo póki dogodne. Doskonale wiedząc o tym, że milionerka jeszcze bardziej doceni fakt, że interesuje się nią mężczyzna, który może się pochwalić nie majątkiem, ale i rodziną na poziomie.

Andrzej w 3108 odcinku "Barw szczęścia" odciągnie Józefinę od wesela Cezarego i Natalii

Po awanturze jaką Józefina w 3108 odcinku "Barw szczęścia" urządzi Cezaremu, bo syn nie chce zaprosić na wesele klientów ich stadniny, uczynić z dnia ślubu ważnego wydarzenia towarzyskiego, do akcji wkroczy Andrzej z propozycją pierwszej oficjalnej randki z bogaczką.

- A gdzie mnie pan porywa? - Józefina nadal nie będzie wiedziała, jakie są prawdziwe zamiary arystokraty.

Zaskakująca historia rodziny Andrzeja Zastoi-Modelskiego w 3108 odcinku "Barw szczęścia"

- Do tego pałacyku... Należał kiedyś do moich przodków. Ale sama pani wie, jak historia okrutnie potraktowała arystokrację - Zastoja-Modelski w 3108 odcinku "Barw szczęścia" wtajemniczy Rawiczową w historię jego rodziny.

- Tak, moja rodzina też wiele przeszła. Na szczęście udało nam się odzyskać cześć majątku - odpowie Józefina.

- Tak, my również. Ale tego pałacyku nie. A jest tam doskonała restauracja. Mam tam swój stolik. Tak, wiedzą, że ta posiadłość należała do mojej rodziny i potrafią to uszanować. Tylko tak mogę spacerować po naszej dawnej, rodowej siedzibie...

Opowieść Andrzeja w 3108 odcinku "Barwy szczęścia" zabrzmi jak wyssana z palca bajeczka, ale Rawiczowa nie będzie niczego podejrzewać. Uwierzy we wszystko, co wmówi jej podejrzany arystokrata.

- Nie mogę uwierzyć, że pańska prababka broniła własną piersią tego pałacu w czasie I wojny światowej...

- A pani by swojej stadniny nie broniła?

- Oczywiście, jak lwica!

- No właśnie. I widzę to podobieństwa. Moja prababcia była wspaniałą, odważną i piękną kobietą... Tak jak pani... - komplementy Andrzeja w 3108 odcinku "Barw szczęścia" zmiękczą twarde serce Rawiczowej.