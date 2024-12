Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3107: Kasia pożałuje związku z Mariuszem. Zrozumie, że przez to trafiła do więzienia

W 3107. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Kasia (Katarzyna Glinka) załamie się w areszcie. Dowie się, że nie wyjdzie z niego za kaucją, ponieważ prokuratura ma poważne wątpliwości, że ona i Mariusz (Rafał Cieszyński) mogą mataczyć. Do tego zacznie się martwić o Ksawerego (Bartosz Gruchot) – o opiekę nad nim i to, że Łukasz (Michał Rolnicki) może zapragnąć go jej odebrać. Zacznie poważnie żałować, że związała się z Karpiukiem.