Barwy szczęścia, odcinek 3103: Regina po nocy z Justinem nagle go odsunie! Nie będzie wiedział, co się dzieje - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3103 - czwartek, 9.01.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3103 odcinku "Barw szczęścia" Regina i Justin obudzą się po wspólnej nocy tylko we dwoje. Skotnicki długo czeka na ten moment, by wreszcie oddać się namiętności i pożądaniu z Czaplą. Dotąd dochodziło między nimi do małej wymiany czułości oraz pocałunków, o których nikt miał się nie dowiedzieć. To oczywiście na nic, bo bardzo trudno ukrywać tak duże emocje. Pianistka cały czas pozostawała w związku małżeńskich z Frankiem (Mateusz Banasiuk), który próbuje walczyć o rodzinę. Zdradzamy, że rozstanie ze strażakiem jest już pewne, a Regina będzie miała serdecznie dość jego ciągłych wymysłów, powrotów do Bydgoszczy i mącenia.

Wspólna noc Reginy i Justina w 3103 odcinku "Barw szczęścia" to katastrofa

Kiedy Czapla ze Skotnickim wylądują w łóżku, przeżyją chwile uniesienia, a Justin będzie bardzo szczęśliwy. W 3103 odcinku "Barw szczęścia" okaże się jednak, że czar prysł, a po magii wieczora nie zostanie ani ślad. Justin zobaczy, że coś jest nie tak, bo pianistka zacznie bardzo dziwnie, wręcz ostentacyjnie chłodno się do niego zwracać. Chłopak początkowo w ogóle nie zrozumie zachowania kochanki, jednakże kobieta będzie wyglądała tak, jakby natychmiast pożałowała wspólnej nocy z Justinem.

Regina odsunie się od Justina po wspólnej nocy w 3103 odcinku "Barw szczęścia"

Czyżby Regina zrozumiała, że nie tędy droga, a seks schadzka ze Skotnickim może mieć poważne konsekwencje? Czapla odsunie się od kochanka, potraktuje go ozięble i nie będzie mowy o dalszych uniesieniach z dnia poprzedniego. Konsternacja Justina w 3103 odcinku "Barw szczęścia" sięgnie zenitu! Nie będzie wiedział, co zrobił źle. Regina sama siebie nie zrozumie, a dalszy wątek tej pary może zaskoczyć widzów.