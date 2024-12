Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3101: Psychopata Stefaniak zacznie izolować Sonię. Nie chce z nią tylko mieszkać, bo ma mroczne plany! - ZDJĘCIA

W 3101 odcinku serialu „Barwy szczęścia” Sonia (Weronika Nockowska) wyprowadzi się do ukochanego Roberta, którym okaże się Stefaniak (Paweł Ławrynowicz). Dominika (Karolina Chapko) i Sebastian (Marek Krupski) będą tym przerażeni. Oszołomiona nową miłością Sonia będzie głucha na głos ich rozsądku. Stefaniak w 3101 odcinku "Barw szczęścia" zacznie od tego, że wmówi kochance, że Kowalska chce jej odebrać syna. Do czego jeszcze się posunie? Dla niego wróci do prostytucji?