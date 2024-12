Barwy szczęścia, odcinek 3100: Wielka kłótnia Sebastiana z nieodpowiedzialną Sonią. Potem wprowadzi się do kochanka

„Barwy szczęścia" odcinek 3100 - piątek, 03.01.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Sonia się zmieniła od czasu, kiedy w szpitalu poznała mężczyznę. Już tam, kiedy Dominika przyszła ją odebrać po operacji, opowiadała rozanielona, jak wspaniale jej się z nim rozmawiało do północy, dopóki pielęgniarka nie zwróciła im uwagi, że muszą wrócić do swoich sal. Opuszczając szpital Sonia poszła się z nim pożegnać, ale go nie zastała i powiedziała koleżance, że pewnie jest na badaniach.

W 3100. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Sonia oszaleje na punkcie tajemniczego kochanka

Pomieszkując u Kowalskich Sonia umówi się na randkę ze swoim tajemniczym adoratorem. Już przed nią będzie w siódmym niebie. Uprosi Dominikę, żeby zajęła się Mateuszem na czas jej spotkania. Kowalska będzie temu bardzo niechętna, bo dziecko, stęsknione za matką – której nie widziało przez rok – będzie prosić, by mogło pójść z nią… na spotkanie w sprawie pracy, bo tak Sonia mu nakłamie. Sebastian będzie zdegustowany, bo ich koleżanka skłamie w ich obecności. I bardzo chłodny, kiedy wystrojona Sonia będzie przed nim paradować w sukience i zalotnie dopytywać, jak wygląda. Nie wróci ani tego dnia, ani nawet rankiem następnego, nie dając znaku życia. Nie będzie odbierać telefonów Dominiki.

W 3100. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Sonia oświadczy, że wprowadza się do Roberta

Następnego dnia po randce Sonia wreszcie pojawi się u Kowalskich późnym popołudniem, twierdząc, że jest zakochana, że nowy mężczyzna – Robert - to miłość jej życia. W 3100. odcinku serialu „Barwy szczęścia” dla Sebastiana ten nagły wybuch namiętności w połączeniu z pozostawieniem Mateusza i nieinteresowaniem się nim będzie dowodem braku odpowiedzialności. Sonia nie zgodzi się z jego argumentami, co tylko podniesie temperaturę i tak gorącej kłótni. Oliwy do ognia doleje jej nagła decyzja natychmiastowego wprowadzenia się do kochanka. Dominika będzie się starała przemówić jej do rozsądku, jednak ona nie będzie chciała jej słuchać.