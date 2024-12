Barwy szczęścia, odcinek 3101: Psychopata Stefaniak zacznie izolować Sonię. Chce z nią tylko mieszkać, czy ma mroczne plany?

Barwy szczęścia, odcinek 3104: Następny plan cwanej Józefiny, by Cezary wrócił do Sofii. Wykorzysta małego Czarka - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3100 - wtorek, 07.01.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Kiedy Sonia zamieszka z Kowalskimi razem z Mateuszem, szybko zauważą, jak bardzo się zmieniła. Mężczyzna, którego poznała w szpitalu, całkowicie zawrócił jej w głowie. Dla niego Sonia zapomni nie tylko o bożym świecie, ale i swoim synu, którego okłamie, by zamiast spędzić czas z nim, spotkać się z nowym znajomym.

Sonia zapowie, że wyprowadza się do kochanka w 3100. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

Wystrojona na randkę i w stanie euforii, Sonia umówi się z adoratorem na randkę i nie wróci do domu nie tylko tego samego dnia, ale nawet rankiem kolejnego. Mateusz będzie bardzo rozczarowany, Dominika zmartwiona, a Sebastian coraz bardziej wściekły. Sonia wróci dopiero pod wieczór następnego dnia i stwierdzi, że zakochała się w Robercie i że to miłość jej życia. W 3100. Sebastian wda się z nią w kłótnię – będzie twierdził, że jest nieodpowiedzialna, a ona się z nim nie zgodzi. W końcu obwieści, że wyprowadza do kochanka. Nie będzie słuchać nikogo!

W 3100. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Stefaniak zacznie manipulować Sonią

W 3100. odcinku serialu „Barwy szczęścia” zdumieni Kowalscy zgodzą się ze sobą, że nie poznają już swojej koleżanki. O ile wcześniej Dominika jej broniła twierdząc, że musi odreagować więzienie i że muszą jej pomagać, bo źle się jej wiedzie, bo ma dziecko, tak z czasem zacznie zmieniać zdanie. Stało się tak już po trosze wtedy, gdy okazało się, że nie płaciła czynszu i nic im o tym nie powiedziała, w rezultacie czego musieli ją przygarnąć z Mateuszem (Filip Kowalewicz). Najgorsze ze wszystkiego będzie jednak to, że „miłością życia” Soni okaże się Stefaniak (Paweł Ławrynowicz!)! Zacznie od tego, że manipulacją wmówi jej, że Dominika chce jej ukraść syna. Tak właśnie działają psychopaci – izolują swoje ofiary od ich bliskich i przyjaciół, by móc się nad nimi znęcać i je wykorzystywać. Co się stanie, kiedy Sonia przyzna się „ukochanemu”, że pracowała jako prostytutka? Czy Stefaniak wpadnie na pomysł, jak by tu na niej zarobić i tak jej namiesza w głowie, że w końcu zostanie jej sutenerem? Z głową u Soni nie najlepiej...