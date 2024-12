Barwy szczęścia, odcinek 3100: Ten sms od Klary rozjuszy Huberta. Agata weźmie w obronę byłą bratową - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3100 - piątek, 3.01.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3100 odcinku "Barw szczęścia" Hubert znów zdenerwuje się przez zachowanie byłej żony. Niegdyś zgodne małżeństwo rozpadło się z hukiem i teraz oboje nie mogą dogadać się w sprawie Marysi. Pisarka nadal chce mieć kontakt z córką, mimo iż wyjechała do USA i nie przyjeżdża już do Polski. Dziewczyna ma w kraju szkołę i obowiązki, ale kiedy tylko nadarza się okazja, chętnie leci do ukochanej mamy. Tym bardziej, że Marysia nie do końca akceptuje nowy związek Huberta z Asią Skalską (Anna Gzyra-Augustynowicz).

Ostry sms od Klary rozjuszy Huberta

Pyrka jest wyczulony na każdy temat wyjazdu Marysi do byłej żony, bo po pierwsze nie pasuje mu tak daleka podróż dziewczynki, a po drugie nie ufa zamiarom Klary. Kiedyś była dla niego wszystkim, ale nie da się ukryć, że podjęła kilka szokujących, niespodziewanych decyzji. Mało tego, w 3100 odcinku "Barw szczęścia" Marysia poruszy temat zmiany szkoły na amerykańską. To nie pierwszy raz, kiedy dziewczynka wprost sugeruje, że chciałaby lecieć do mamy na stałe. Pyrka zrobi o to Klarze wyrzuty, a potem dostanie smsa od byłej żony, którego pokaże Agacie.

"Nie rozmawiałam z Maryśką o żadnej szkole w Stanach. Czy to jest jakiś kolejny wybieg, żeby nie przysłać do mnie mojej córki?" - przeczyta na głos Agata.

- I właśnie takiego smsa przysłała mi Klara - powie poirytowany Pyrka.

Agata weźmie w obronę byłą bratową

O dziwo, Agata nie zacznie wyzywać na Klarę. Spróbuje uspokoić brata racjonalnymi argumentami.

- No wiesz... Ty też cały czas krążysz wokół tego tematu - przypomni Agata.

- Bo się martwię o córkę! To aż takie nienormalne? - od razu wścieknie się Pyrka.

- Normalne, ale takie insynuacje ci nie pomagają.

- Po prostu dobrze znam Klarę i nigdy nie będę spokojny.

- A teraz nie masz wyjścia. Co zrobisz? Nie puścisz Maryśki do mamy? - zdenerwuje się Agata.

- Wiem... jakoś będzie... - westchnie nieco zrezygnowany Hubert.