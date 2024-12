Barwy szczęścia, odcinek 3100: Hubert załamany wyjazdem Marysi! Już nigdy nie zobaczy swojej córki? - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3100 - piątek, 3.01.2024, o godz. 20.05 w TVP2

Od czasu rozwodu Huberta i Klary, Marysia nie potrafi zaakceptować nowej partnerki ojca, Asi, oraz jej syna Emila i teraz wcale się to nie zmieni. Zdeterminowana, by jechać do swojej mamy, w 3100 odcinku "Barwy szczęścia" Marysia zacznie szykować się na wyjazd swojego życia i nie zważy na uczucia ojca.

Zdradzamy, że Hubert będzie kompletnie załamany wyjazdem swojej córki. Nie pogodzi się z jej pobytem w Stanach Zjednoczonych, a co gorsza zacznie obawiać się, że była żona skutecznie utrudni mu relację z dzieckiem. Czy Klara rzeczywiście sprawi, że Marysia zamieszka w Stanach na stałe i nie będzie chciała już wracać do Polski?

Hubert załamany wyjazdem Marysi w 3100 odcinku "Barwy szczęścia"

Hubert w 3100 odcinku "Barwy szczęścia" nie będzie w stanie pogodzić się z wyjazdem Marysi. Choć jego córka będzie przeszczęśliwa, on sam nie podzieli jej entuzjazmu. Wyżali się Agacie (Natalia Zambrzycka), swojej siostrze, że obawia się kolejnego ruchu Klary. Czy Pyrka rzeczywiście straci kontakt z Marysią?

Mimo prób przekonania Marysi do pozostania, Hubert w 3100 odcinku "Barwy szczęścia" wraz z jego partnerką, Asią, będą stawiać czoła narastającej frustracji i poczuciu bezsilności.

Wyjazd Marysi do Stanów w 3100 odcinku "Barwy szczęścia"

Marysia w 3100 odcinku "Barwy szczęścia" zacznie powoli szykować się do wyjazdu za granicę, do mamy. Córka Huberta wyruszy niemalże na koniec świata, ponieważ poleci do Stanów Zjednoczonych, do swojej mamy, Klary, która mieszka tam już od dłuższego czasu. Marysia stanie przed szansą na nowe życie w USA, ale czy rzeczywiście znajdzie tam to, czego szuka?

Marysia i Hubert staną na zakręcie życiowym, który zdecyduje o ich przyszłości. Jakie wybory poczynią i jakie będą ich konsekwencje? Czy córka Pryki naprawdę wyjdzie za granicę? O tym wszystkim przekonamy się już niebawem oglądając najnowsze odcinku serialu "Barwy szczęścia".