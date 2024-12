Barwy szczęścia, odcinek 3099: Ignacy zlekceważy swój stan zdrowia! Agata zauważy niepokojące objawy - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3106: Mariusz w więzieniu zdobędzie szacunek wśród osadzonych! Pokaże, na co go stać - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3099 - czwartek, 2.01.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Zapracowany Ignacy w 3099 odcinku "Barw szczęścia" nie dopuści do siebie myśli, że za awans w firmie może zapłacić najwyższą cenę, że ciągły stres i praca na najwyższych obrotach zaczynają się odbijać na jego zdrowiu. Agata i Hubert z niepokojem będą obserwowali zachowanie Ignacego, który spróbuje im w mówić, że to sytuacja przejściowa i jak tylko udowodni w nowej pracy, że jest odpowiednią osobą na to stanowisko dyrektora regionalnego, zwolni tempo. Tylko czy nie będzie już za późno?

Agata w 3099 odcinku "Barw szczęścia" zażąda od Ignacego, by odpuścił

Po kolejnej zarwanej z powodu pracy nocy Agata w 3099 odcinku "Barw szczęścia" zażąda od Ignacego, by odpuścił i porządnie się wyspał. - Agusia, przecież wiesz, że ja muszę to skończyć...

- Marsz do łóżka! - zarządzi Pyrka tonem nieznoszącym sprzeciwu. - Nie wygram z tobą? - Nie wygrasz! Nie w tej kwestii! Już na górę! - uprzedzi ukochanego Agata, która będzie się bała, że skutki przemęczenia będą dla niej chłopaka poważne.

Przemęczony Ignacy zacznie się skarżyć na silny ból w 3099 odcinku "Barw szczęścia"

Niestety ostre podejście Agaty w 3099 odcinku "Barw szczęścia" podziała tylko na chwilę, bo Ignacy będzie na każde zawołanie szefostwa firmy. Aż wreszcie u Ignacego wystąpią niepokojące objawy. Dopadnie go silny ból i skurcz ramienia, a Hubert szybko postawi diagnozę, że przemęczony szwagier powinien bardziej o siebie zadbać, bo grozi mu zawał serca.

- Wiesz, to może być z braku snu albo jesteś wypłukany z mikroelementów...

- Może, ale zaraz przejdzie... Stary, mogę mieć prośbę, zrobiłbyś mi kawę na wynos?

- Kofeina to akurat wypłukuje. To może bym ci zrobił herbatę?

- Nie, czarna kawa jest mi potrzebna, bo inaczej zasnę i padnę na twarz na tej prezentacji - uprze się Ignacy.

Agata w 3099 odcinku "Barw szczęścia" dowie się o coraz gorszym stanie Ignacego

O nieodpowiedzialnym zachowaniu Ignacego w 3099 odcinku "Barw szczęścia" Hubert doniesie Agacie, która postanowi działać, nim będzie za późno. Stan jej ukochanego pogorszy się w ciągu kilku godzin! - Rozmawiałam z Hubertem... Ignacy ty nie śpisz, nie dojadasz, opijasz się samą kawą, masz jakieś skurcze...

Co prawda w 3099 odcinku "Barw szczęścia" Kieliszewski zacznie śmiać z przesadnej troski o jego zdrowie, ale Agacie wcale do śmiechu nie będzie. Kolejny raz uprzedzi ukochanego, że przepracowanie może nieść fatalne skutki. Póki co obawy Agaty się nie potwierdzą, lecz niestety Ignacy wcale nie zwolni tempa. Jak poważne będą konsekwencje zachowania Ignacego dowiemy się w kolejnych odcinkach "Barw szczęścia".