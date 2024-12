Barwy szczęścia, odcinek 3096: Poważny konflikt u Kowalskich. Sebastian zły, że Dominika zupełnie lekceważy jego zdanie - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3098: Wystrojona Sonia pójdzie na randkę. Okłamie Mateuszka, podrzuci go Kowalskim i nie wróci - ZDJĘCIA

W 3096. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Dominika i Sebastian pokłócą się o Sonię

W 3096. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Dominika zdecyduje, że po wyjściu ze szpitala Sonia musi trafić do nich razem z Mateuszem i zacznie robić porządek w szafach. Sebastian będzie temu przeciwny:

- To nie jest dobry pomysł.

- Przecież Sonia nie będzie trzymała swoich rzeczy w walizce. Muszę zrobić jej miejsce.

Mąż zaznaczy, że nie o to mu chodzi, ale o sam fakt zamieszkania Soni u nich. Kowalski będzie zdania, że musi ona sama stanąć na nogi i ma dosyć jej niańczenia.

- I sama ma nosić sobie zakupy po zapaleniu otrzewnej? Po szpitalu? - zapyta Dominika ironicznie.

- Ale ja nie mówię, że nie mamy jej pomagać. Możemy jej robić zakupy i inne rzeczy. Ale żeby ją zapraszać do nas do domu? To jest lekka przesada – odpowie podenerwowany Kowalski. Jego żona od razu poruszy kwestię Mateusza i tego, że Sonia nie będzie mogła się teraz nim zająć.

- Więc to jest chyba prawdziwy powód… - stwierdzi Sebastian kiwając głową.

- O co ci chodzi? - zapyta zaczepnie Dominika.

- O to mi chodzi, moja droga, że ta choroba Soni i jej powrót ze szpitala to wszystko jest ściema, pretekst. Tobie chodzi o Mateuszka, bo chcesz go mieć tylko dla siebie. I blisko siebie – powie mąż podniesionym głosem.

W 3096. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Dominika i Sebastian nie pogodzą się od razu

W 3096. odcinku serialu „Barwy szczęścia” rozmowa Sebastiana z Dominiką będzie mieć coraz gorętszy przebieg, a ich głosy będą coraz bardziej podniesione.

- To źle, że kocham Mateusza? - Kowalska nie zrozumie intencji męża w tej rozmowie.

- Ale ja też kocham Mateusza. I dlatego chcę przestać mieszać mu w głowie. On ma swoją rodzinę, swoją mamę, a my możemy go ewentualnie wspierać – będzie klarował żonie swoje stanowisko.

- I ja właśnie to chcę zrobić! Ale ty mi nie pozwalasz!

- Oni sobie doskonale dadzą radę bez nas. A my powinniśmy się zająć naszym życiem – w tym momencie Sebastian będzie już naprawdę wściekły. Dominika także zacznie krzyczeć:

- Sebastian, czego ty ode mnie oczekujesz?!

- Czego?! Chyba mam jeszcze w tym domu coś do powiedzenia?! Mateusz i Sonia wracają do domu! Jasne?!

Kowalska zapyta męża, czy to jego ostatnie słowo w tej sprawie, a on wrzaśnie:

- TAK! I podziękujesz mi za to jeszcze!

Dominika będzie tak zbulwersowana, że wyjdzie z pokoju w bojowym nastroju. Stanowiska Kowalskich wobec problemów Soni wyraźnie różnią się od siebie. W kategoriach sposobów udzielania pomocy - Dominika chce dać jej rybę, a Sebastian wędkę. Które z nich ma rację? Jak Sonia sobie poradzi po wyjściu ze szpitala…?

„Barwy szczęścia" odcinek 3096 - środa, 18.12.2024, o godz. 20.05 w TVP2