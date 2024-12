Barwy szczęścia, odcinek 3095: Bruno po napadzie zacznie się leczyć! Nie obejdzie się bez pomocy specjalisty

"Barwy szczęścia" odcinek 3095 - wtorek, 17.12.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3095 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Bruno zapisze się na terapię przez nawarstwienie się wielu problemów w jego życiu. Jak podaje światseriali.interia.pl przytłoczony Stański po rozmowie z matką, Amelią (Stanisława Celińska) skontaktuje się z terapeutą i postanowi przy jego pomocy rozwiązać wszystkie problemy.

Bruno w 3095 odcinku serialu "Barwy szczęścia" coraz mocniej odczuje skutki przebytego napadu, problemów rozwodowych z Bożeną (Marieta Żukowska) i ciągłego myślenia na temat sprzedaży hotelu.

Bruno zadzwoni do terapeuty po rozmowie z matką w 3095 odcinku "Barw szczęścia"

Przełomowym momentem okaże się rozmowa Bruna z matką. W 3095 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Amelia zdecyduje się na szczerą rozmowę z synem, widząc, jak bardzo zniszczony psychicznie jest on po ostatnich wydarzeniach. "Powiedz mi, czy ty bardziej kochasz Karolinę, czy ten hotel?" - zapyta wprost, zmuszając go do zastanowienia się nad swoim życiem. Matka otwarcie przyzna, że rodzina powinna być dla niego najważniejsza, a ignorowanie problemów tylko pogłębia kryzys.

Bruno rozpocznie terapie w 3095 odcinku "Barwy szczęścia"

W 3095 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Bruno zdecyduje się na kontakt z terapeutą. To właśnie rozmowa z profesjonalistą stanie się dla niego momentem przełomu. Specjalista przypomni mu, że kluczowe jest zrozumienie swoich emocji i priorytetów, powtarzając w zasadzie to, co wcześniej powiedziała Amelia.