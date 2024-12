Barwy szczęścia, odcinek 3092: Zazdrosna Marysia urządzi scenę Asi i Emilowi. Oskarży ich, że odbiorą jej wszystko - ZDJĘCIA,

Barwy szczęścia, odcinek 3100: Pożegnanie Marysi! Córka Huberta wyleci do Klary i już nie wróci? - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3092 - czwartek, 12.12.2024, o godz. 20.05 w TVP2

Nienawiść Marysi do Asi Sokalskiej w 3092 odcinku "Barw szczęścia" przekroczy wszelkie granice! I odbije się na synu Aśki, Emilu, z którym Huberta łączy przyjacielska więź. Po tym jak Pyrka zostawi córkę na noc pod opieką ukochanej, przez krótką chwilę będzie się wydawało, że Marysia zmieni do niej nastawienie. Nic bardziej mylnego. Bo kiedy Marysia podsłucha rozmowę Asi i Emila o tym, jak bardzo chcieliby znów zamieszkać w domu Pyrków, znów stanie się nieznośna i wyjątkowo chamska wobec gości.

Wredne zachowanie Marysi wobec Emila w 3092 odcinku "Barw szczęścia"

Zazdrosna o ojca Marysia w 3092 odcinku "Barw szczęścia" nie będzie mogła patrzeć jak Hubert uczy Emila gry na gitarze, jak spędzają razem czas w ogrodzie i świetnie się przy tym bawią.

- Tato, nudzę się! - zacznie marudzić 8-latka.

- Myszko, ale sama mówiłaś, że nie chcesz tutaj siedzieć, że wolisz posiedzieć w pokoju. Zaraz kończymy... - odpowie Hubert i wtedy w 3092 odcinku "Barw szczęścia" Marysia stanie się jeszcze bardziej złośliwa.

- W Ameryce nie będę się nudzić! - wytknie ojcu, żeby wiedział, że tylko czeka na wyjazd do swojej matki, Klary (Olga Jankowska).

- Wiem myszko, na pewno będziesz miała z mamą super wakacje...

- A wiesz Emil, tam będę palmy i ocean. Tam będzie pięknie, a co ty będziesz robić? - zapyta zaczepnie syna Asi, by zaraz potem przechwalać się, jak wspaniałe spędzi lato za granicą.

Zaczepki Marysi w 3092 odcinku "Barw szczęścia" sprawią Emilowi wielką przykrość. Na próżno Asia będzie próbowała pocieszyć syna, że także czekają go niezapomniane wakacje, pełne przygód.

- Marysia będzie miała taka super wakacje, a ja nigdy nawet za granicą nie byłem...

- No wiem, ale to są po prostu drogie rzeczy...

- To może gdzieś w Polsce?

- Kotuniu, ja naprawdę muszę pracować... Dobra mogę obiecać, że się postaram, dobrze?

Hubert w 3092 odcinku "Barw szczęścia" obieca Emilowi i Asi niezapomniane wakacje

Hubert w 3092 odcinku "Barw szczęścia" obieca synowi Asi, że tak zaplanują sobie lato, by przy każdej nadarzającej się okazji mogli wyruszać na rodzinne wycieczki.

- Słuchaj Emil, nawet jak mama nie dostanie urlopu, to możemy zaplanować sobie jakieś takie mniejsze wycieczki... Na przykład do Kampinosu, a potem możemy sobie zrobić grilla nad Wisłą...

- Albo na spływ kajakowy! Będę miał tak samo super wakacje jak Marysia!

- No co najmniej... - zapewni Pyrka.

Marysia w 3092 odcinku "Barw szczęścia" oskarży Emila, że chce jej zabrać ojca

W tym momencie w 3092 odcinku "Barw szczęścia" zjawi się Marysia, która wpadnie we wściekłość i urządzi Emilowi oraz Asi scenę zazdrości.

- Chcesz mi zabrać tatę?! - oskarży chłopca. Wstrząśnięty jej zachowaniem Hubert od razu zareaguje, ale zachowa spokój, by wyciszyć emocje córki.

- Myszko, no co ty... Przecież my tylko planujemy sobie jakieś atrakcje...

- Wiedziałam, że tak będzie!

- Kotek, nie możesz tak mówić. Ja z tobą też będę wyjeżdżał! To nie jest tak, jak myślisz!

- Akurat! Tylko chcecie, żebym wyjechała, to wtedy mi wszystko zabierzecie! Nie chcę was tu! - krzyknie Marysia, która w 3092 odcinku "Barw szczęścia" w gniewie zniszczy gitarę Emila