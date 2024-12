Barwy szczęścia, odcinek 3090: Mirek zacznie grozić Karolowi. Nie daruje mu, jeśli zniszczy ich rodzinę

Barwy szczęścia, odcinek 3093: Bestialski napad na Bruna! Wysłannik Zaborskiego skatuje go w lesie - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3090 - wtorek, 10.12.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3090. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Mirek zagrozi Karolowi w obronie swojej rodziny

W 3090. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Mirek zauważy, że w domu wszystko się zmieniło. Sprawcą zmian jest jego ortopeda, Karol Czubak, który okazał się ojcem Grzesia (Noah Culbreth). I teraz chce uczestniczyć w jego życiu, choć dziesięć lat wcześniej zwyczajnie zostawił Beatę (Anita Jancia-Prokopowicz) w ciąży, umywając ręce. Zacznie mu być żal ojca, którego jeszcze niedawno obwiniał za swój wypadek. Nie będzie chciał, by rozpadł się jego związek z Beatą. Damian (Michał Lesień-Głowacki) ją kocha i bardzo mu na niej zależy. Mirek skorzysta więc z okazji i kiedy pojawi się w gabinecie Karola na wizycie kontrolnej, zapowie mu ostro, by uważał na to, jak postępuje z jego rodziną – także młodszym bratem – bo pożałuje...

Powrót Karola załamie Damiana w serialu "Barwy szczęścia"

Kiedy Grześ postanowił, że chce poznać biologicznego ojca, Damian będzie miał wątpliwości, ale razem z Beatą nie będą mogli mu tego zabronić. Kiedy dojdzie do pierwszego spotkania Karola z synem, Czubak zaproponuje przyjaźń i wspólne pójście na lody. Damian w tym czasie wybierze trening, na którym będzie mógł się spotkać z Darkiem (Andrzej Niemyt) i wyżalić mu ze zmartwienia, jakie powoduje u niego powrót Karola – zamożnego człowieka sukcesu - do życia Beaty i Grzesia. Powie mu, że czuje się rozbity, boi się, a zamożny Czubak już zatruł im życie.