Barwy szczęścia, odcinek 3088: Józefina rzuci wszystko i ucieknie do Hiszpanii! Tajemniczy Andrzej zmieni życie Rawiczowej na zawsze?

"Barwy szczęścia" odcinek 3088 - piątek, 6.12.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3088 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Natalia (Maria Dejmek), z niecierpliwością czekając na Cezarego (Marcel Opaliński), spotka się z Józefiną na lotnisku. Te dwie kobiety jak zawsze znajdą powód do sprzeczek. Tym razem Rawiczowa ponownie spróbuje wpłynąć na życie syna, nie szczędząc cierpkich słów w stronę Natalii.

Przypadkowe spotkanie na lotnisku w 3088 odcinku "Barw szczęścia"

Na lotnisku pojawi się również tajemniczy Andrzej Ostoja-Modrzejewski, który wprowadzi chaos w dotychczas uporządkowane życie Rawiczowej. To właśnie on w 3088 odcinku serialu "Barwy szczęścia" namówi seniorkę na coś, co wydaje się zupełnie nierealne, a mianowicie spontaniczny wyjazd do Hiszpanii!

Rawiczowa rzuci wszystko w 3088 odcinku "Barw szczęścia" i wyjedzie do Hiszpanii?

W 3088 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Andrzej Ostoja-Modrzejewski pokaże Rawiczowej zupełnie nową perspektywę na życie. Zamożny szlachcic, pełen uroku i charyzmy, nie tylko zaintryguje Józefinę, ale też zaproponuje jej wspólną podróż. Hiszpania, pełna słońca, zapachów pomarańczy i obietnic przygód, będzie kusić Rawiczową bardziej niż cokolwiek innego. Ale czy seniorka, znana ze swojej dumy i przywiązania do tradycji, zdoła porzucić dotychczasowe życie dla chwilowej fascynacji? Przekonamy się wkrótce!