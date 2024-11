Barwy szczęścia, odcinek 3083: Natalia zawalczy o Cezarego. Nie przestraszy się wieści od Małgorzaty - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3081: Ostra rozmowa Huberta z Klarą! Była żoną wścieknie go do granic możliwości - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3083 - piątek, 29.11.2024, o godz. 20.05 w TVP2

Natalia pozna szokujące wieści wprost z otoczenia cwanej Józefiny. To Małgorzata z Jerzym wybiorą się na imprezę Rawiczowej, podczas której pokręcą się wśród wpływowych, bogatych osób. Małgorzata nie omieszka przepuścić okazji do wbicia szpilki obecnej na przyjęciu Sofii. Z premedytacją powie o dacie ślubu córki z Cezarym, ale odkryje szokującą prawdę.

Małgorzata dowie się, że Sofia wciąż kocha Cezarego

Przebiegła Małgorzata odkryje, że rywalka Natalii wciąż wzdycha do Rawicza. Podpyta dziewczyny o plany na przyszłość, by wybadać grunt. Z zaskoczeniem stwierdzi, iż uczucia Sofii do mężczyzny nie wyparowały.

- (...) Będę z panią szczera... Chcę patrzeć w przyszłość - Sofia zacznie się denerwować pytaniami i sugestiami Małgorzaty.

- Mam nadzieję, że nie wiąże jej pani z Cezarym - odpyskuje Małgorzata i w tym momencie w 3083 odcinku "Barw szczęścia" zrozumie oczywisty fakt i pozna sekret dziewczyny.

- Wciąż go kochasz... - stwierdzi matka prawniczki i z przerażeniem doniesie córce prawdę.

Natalia obieca walczyć o Rawicza. Nic ich nie rozdzieli?

Kiedy Małgorzata z Jerzym wrócą do domu, matka oczywiście zdradzi córce, co działo się na przyjęciu.

- Dlaczego jej tak zależało na tym, żebyśmy przyszli? - zapyta na głos Jerzy w 3083 odcinku "Barw szczęścia".

- No jak to dlaczego, Jureczku... Ona chciała nas po prostu upokorzyć. Pamiętacie, jak wtedy powiedziałam, że jesteśmy deweloperami z Hiszpanii - zaśmieje się Małgorzata.

- Bo tak powiedziałaś... - przypomni Natalia.

- Ja się tak nie przedstawiałem - zaoponuje Jerzy.

- Ale przecież to był żart, ona nie musiała tego wywlekać - zauważy Małgorzata.

- (...) Wiecie co, ja to się zastanawiam w co ona gra...

- W cokolwiek gra, nie uda jej się. Tyle z Cezarym przeszliśmy, że nic nas nie rozłączy! - twardo zapowie Zwoleńska.