Barwy szczęścia, odcinek 3083: Marczakowie podli wobec Sofii. Małgorzata przejdzie samą siebie i powie jej o ślubie Cezarego!

Barwy szczęścia, odcinek 3093: Marysia wypowie wojnę Emilowi i Asi! Zniszczy to, co dla niego najcenniejsze!

Barwy szczęścia, odcinek 3077: Kasia wybierze dobro Ksawerego ponad miłość do Mariusza! Syn nie zaakceptuje rozstania rodziców - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3068 - piątek, 29.11.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3083. odcinku "Barw szczęścia" Małgorzata postanowi wybadać Sofię

W 3083. odcinku "Barw szczęścia" Józefina zorganizuje wystawne wydarzenie w swojej stadninie, na które zaprosi zamożnych gości. Będą tam również Marczakowie, jako przyszła rodzina Rawiczowej. Małgorzata i Jerzy (Bronisław Wrocławski) nie pałają do niej sympatią, bo wróciła do intrygowania i wzięła Sofię pod swoje skrzydła, by – jak sądzą – móc kontrolować syna mając blisko siebie jego dziecko. Dziewczyna także będzie na imprezie – mieszka przecież razem z Józefiną – i spędzi tam czas doglądając gości, zapewne na prośbę swojej gospodyni. Marczakowie będą się jej bacznie przyglądać. Jerzy pokusi się o stwierdzenie, że według niego Sofia wygląda i zachowuje się jak pani tego domu. Małgorzata postanowi sprytnie wywiedzieć się, jakie plany ma wobec Cezarego rywalka Natalii (Maria Dejmek), którą wmanewrowała w małżeństwo z młodym Rawiczem.

- Jak się państwo bawią? - zapyta ich Sofia witając się z nimi. Małgorzata odpowie nieszczerze, że wspaniale… jak zwykle!

W 3083. odcinku "Barw szczęścia" Małgorzata będzie złośliwa w stosunku do Sofii

W 3083. odcinku "Barw szczęścia" podczas przyjęcia w stadninie Małgorzata nie omieszka zauważyć w rozmowie z Sofią, że dziewczyna świetnie się tam czuje – czysty sarkazm. Zapyta o Czarka tak, jakby Bojko nie umiała się nim dobrze zająć. Niezrażona Sofia poinformuje ją, że synkiem zajmuje się niania. Małgorzata będzie dalej drążyć i z fałszywą troską będzie ją dopytywać doktorat – jak jej idzie pisanie, podczas gdy musi pracować i opiekować się Czarkiem. Okaże się, że dobrze, bo we wszystkim pomaga jej Józefina. Zwoleńska zapewne uzna, że Sofia ma za dobrze i postanowi popsuć jej humor informacją o ślubie swojej córki z Cezarym. Jej intencje spalą na panewce, bo dziewczyna odpowie, że chce patrzeć tylko w przyszłość.

- Mam nadzieję, że nie wiąże jej pani z Cezarym – Małgorzata będzie bardzo bezceremonialna. A potem wręcz niegrzeczna:

- Wciąż go kochasz.

Słysząc to, Sofia po prostu zostawi wścibskich i wtrącających się w jej życie Marczaków…

(dialogi za: Swiatseriali.interia.pl)