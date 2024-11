Barwy szczęścia, odcinek 3083: Małgorzata odkryje sekret Sofii. Doniesie Natalii, czego się dowiedziała

Barwy szczęścia, odcinek 3093: Marysia wypowie wojnę Emilowi i Asi! Zniszczy to, co dla niego najcenniejsze!

"Barwy szczęścia" odcinek 3083 - piątek, 29.11.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 8083 odcinku "Barw szczęścia" Małgorzata mocno wtrąci się w sytuację między Natalią i Cezarym a Sofią. Kiedy wraz z mężem uda się na organizowaną przez Józefinę imprezę, nie omieszka zahaczyć o temat ślubu córki z Rawiczem. Zrobi to specjalnie, by każdy dookoła pamiętał, że Cezary jest zajęty. Sofia nigdy nie straciła do końca nadziei, że mężczyzna jednak od niej nie odejdzie. Mają razem syna, co podwójnie komplikuje sprawę.

Małgorzata powie Sofii o dacie ślubu Natalii i Cezarego

Cwana Małgorzata w 8083 odcinku "Barw szczęścia" napomknie o dacie ślubu córki i przyszłego zięcia. Zrobi to tak, by Sofia miała pewność, że ceremonia zbliża się wielkimi krokami. Uwadze kobiety nie ujdzie fakt, iż Sofia nieźle zadomowiła się w stadninie. Wsparcie Józefiny na niemal każdym polu będzie oczywiste.

- (...) Widzę, że pani też doskonale się tu czuje. Gdzie pani zgubiła synka? - jak cytuje portal światseriali.interia.pl, Małgorzata zagai Sofię, by wbić jej małą szpilkę. Usłyszy w odpowiedzi, że synek został pod opieką niani. To nie powstrzyma Małgorzaty przed kolejnymi pytaniami, które będą niby uprzejme, ale jednak mocno uszczypliwe. Nawiąże do doktoratu dziewczyny. - Jakoś to pani godzi z pracą i wychowaniem dziecka? - uda niby zatroskaną. - (...) A wie pani, że Natalia i Cezary biorą ślub? - matka Natalii wypali wprost o dacie ślubu córki. - Będę z panią szczera... Chcę patrzeć w przyszłość - Sofia zacznie się denerwować. - Mam nadzieję, że nie wiąże jej pani z Cezarym - odpyskuje Małgorzata i w tym momencie w 3083 odcinku "Barw szczęścia" zrozumie oczywisty fakt i pozna sekret dziewczyny. - Wciąż go kochasz... - szepnie matka Zwoleńskiej, ale Sofia nie odpowie. Będzie dało się to odebrać jako potwierdzenie.

Małgorzata przekaże Natalii nowe wieści o Sofii

Lojalna Małgorzata nie omieszka podzielić się z córką rewelacjami na temat Cezarego.

- Ona jest tam zadomowiona, boję się tego... - uzna otwarcie Małgorzata. - Ona go kocha - szepnie, dając córce do zrozumienia, że musi bardzo uważać.