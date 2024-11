Barwy szczęścia, odcinek 3074: Tragiczna wróżba dla Brody! Jola przepowie mu straszną przyszłość

"Barwy szczęścia" odcinek 3074 - poniedziałek 18.11.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3074 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Jola zacznie dostrzegać niezwykłą aurę wokół domu Basi. Zaintrygowana tą energią, postanowi wykorzystać to miejsce do swoich wróżbiarskich seansów. Dla Basi będzie to nie lada zaskoczenie, zwłaszcza gdy zrozumie, że jej dom stanie się centrum paranormalnych wydarzeń.

Jola przepowie przyszłość Brodzie w 3074 odcinku "Barw szczęścia"

Gdy Jola skończy przepowiadać przyszłość w domu swojej przyjaciółki, Basi, kobiety wspólnie wybiorą się do restauracji Żabci i na miejscu kobieta zacznie przepowiadać przyszłość Brodzie! Wkrótce w 3074 odcinku serialu "Barwy szczęścia" atmosfera w bistro stanie się niepokojąco gęsta, kiedy Jola zwróci się w stronę Brody. W swojej przepowiedni ujrzy coś mrocznego, co zmieni jego życie.

Broda, początkowo niedowierzający, poczuje dreszcze na plecach, słysząc słowa seniorki. Z każdą chwilą będzie miał wrażenie, że to, co mówi Jola, może mieć ogromne konsekwencje dla jego przyszłości. To nie będzie zwykła wróżba, a dramatyczne ostrzeżenie, którego Broda nie będzie mógł zignorować. Co takiego usłyszy?

Niepokojąca wróżba wstrząśnie Brodą w 3074 odcinku "Barw szczęścia"

W 3074 odcinku serialu "Barwy szczęścia" przepowiednia Jolki wywoła w Brodzie mieszane emocje. Na pierwszy rzut oka będzie zdawać się, że to tylko zabobon, ale słowa seniorki wnikną w jego myśli i zaczną zasiewać niepokój. Czy Broda zignoruje przestrogi, czy może zdecyduje się zmienić swoje życie? Tego dowiemy się wkrótce!