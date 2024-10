Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3073: Kasia zginie w wypadku?! Tarocistka przepowie jej przyszłość

W 3073 odcinku "Barw szczęścia" Basia Grzelak (Sławomira Łozińska) zaprosi do siebie dawno niewidzianą przyjaciółkę Jolę (Małgorzata Potocka), która, jak się okaże, zmieni swoje życie i zacznie na poważnie zajmować się stawianiem kart tarota! To właśnie jej przepowiednie wprowadzą niepokój do życia Kasi (Katarzyna Glinka). Wróżka ostrzeże Górkę przed groźnym wypadkiem, co natychmiast wzbudzi w niej ogromny strach o przyszłość. Czy los rzeczywiście okaże się dla niej tak bezwzględny? Poznaj szczegóły już teraz!