Barwy szczęścia, odcinek 3054: Kasia pożałuje związku z Mariuszem? Oboje z Łukaszem za sobą zatęsknią - ZDJĘCIA

Łukasz nie skorzystał z propozycji Kasi, ale wynajął mieszkanie od Darka w 3047. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3047. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Łukasz jednak zrezygnował z wprowadzenia się do mieszkania Kasi, co sama mu zaproponowała. Poczuł, że nie chce mieszkać tam, gdzie razem byli szczęśliwi, by nie żyć wspomnieniami. Zamiast tego wynajął mieszkanie od Darka (Andrzej Niemyt).

W 3054. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Kasia i Łukasz będą rozmawiać o rozwodzie

W 3054. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Kasia i Łukasz spotkają się i poruszą temat swoich nowych partnerów – to, jak wpływa to na ich syna. Kasia będzie zadowolona, że każde z nich już kogoś ma:

- Myślę, że dla Ksawerego to nawet lepiej, że my oboje mamy nowych partnerów.

- Ja jeszcze nie mam! Nie dopowiadaj czegoś, czego nie ma – żachnie się Łukasz wiedząc, że Kasia mówi o Celinie.

- Ale całowaliście się.

- Wiem, że wolałabyś, żebym był, ale nic się nie dzieje.

- Nie miałam nic złego na myśli.

- Poza tym Ksawery lubi Celinę i jeżeli kiedyś – jakoś – będziemy w związku, to chyba nie ma problemu?

- Pod warunkiem, że nie będzie mu łamała palców. Żartuję! Najważniejsze dla Ksawerego jest poczucie bezpieczeństwa, które cały czas ma. A jeśli do tego my oboje będziemy szczęśliwi, to my też będziemy szczęśliwi.

- Jeszcze o nas nie wie.

- Zorientuje się szybciej, niż ci się wydaje. Czyli co, nie ma sensu utrzymywać fikcji?

- Czyli co – rozwód? - zapyta Łukasz smutno. A Kasia nawet nie będzie w stanie odpowiedzieć – jej oczy będą załzawione.

W 3054. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Kasia i Łukasz zrozumieją, że byli razem szczęśliwi

Tego samego dnia w 3054. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Kasia i Łukasz będą w swoich mieszkaniach przeglądać stare zdjęcia, na których byli razem – szczęśliwi, uśmiechnięci, zakochani… I pojawi się smutek, że to już koniec ich małżeństwa… A także – być może – wątpliwości, czy robią dobrze rozstając się. W trakcie przeglądania fotografii Kasia celowo nie odbierze telefonu od Mariusza.

„Barwy szczęścia" odcinek 3054 - piątek, 18.10.2024, o godz. 20.05 w TVP2