Barwy szczęścia, odcinek 3073: Szczera rozmowa Reginy z Kasią. Tylko jej wyzna, co tak naprawdę czuje - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3073 - piątek, 15.11.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3073 odcinku "Barw szczęścia" Kasia stanie się powierniczką trosk i sekretów Reginy. Zdezorientowana Czapla sama już nie wie, co ma robić. Z jednej strony Franek walczy o związek, zobaczył swoje błędy i zdał sobie sprawę, że życie na odległość nie oznacza niczego dobrego. Z drugiej jednak pianistka odnalazła chwile uniesienia u boku Justina, tak mocno zainteresowanego jej osobą. Nie ma więc pojęcia, co ma robić. Może Kasia w 3073 odcinku "Barw szczęścia" doradzi przyjaciółce?

Szczera rozmowa Kasi z Reginą

Panie spotkają się przy winie, by omówić palące kwestie. Czapla nie będzie udawać przed koleżanką, że nie czuje wahania względem pozostania z Frankiem, a rozpoczęcia życia z Justinem. Chociaż czy to w ogóle możliwe, by pianistka stworzyła prawdziwy związek ze Skotnickim?

- Masz romans z Justinem? - zapyta wprost Górka, nalewając przyjaciółce wino. - Tak daleko na szczęście sprawy nie zaszły - od razu wytłumaczy się Czapla. - Ja widziałam wczoraj wasze emocje. - Było blisko, ale w ostatniej chwili się wycofałam. - Teraz rozumiem, że Franek tak nagle wrócił. Będzie walczył - zauważy Kasia. - Franek się miota, sam nie wie, czego chce. Pewnie teraz się boi, że mnie traci, ale wiesz co? Mam wrażenie, że on myśli, że powinien tak postąpić, ale wcale tego nie czuje. Nie jest do tego przekonany - wyjaśni swoje emocje pianistka. - A ty jesteś przekonana do waszego rozstania? - zapyta się wprost Kasia. - Nie jestem... Tylko że cały czas myślę o Justinie... - niezdecydowanie Reginy będzie widoczne gołym okiem. Co dalej z nią i Justinem? Dziwny miłosny trójkąt jeszcze trochę potrwa.