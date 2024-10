Barwy szczęścia, odcinek 3071: Franek przeniesie się do Warszawy, by rozwalić romans Regina i Justina. Odkryje najgorsze? - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3071 - środa, 13.11.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3071 odcinku "Barw szczęścia" Franek ogłosi ważne wieści. Pojawią się nagłe plany rozpoczęcia pracy strażaka w Warszawie. Wreszcie mógłby być na miejscu, trzymać "rękę na pulsie". Mężczyzna wie, że w jego związku ktoś mąci i zaraz może się okazać, że dojdzie do rozpadu rodziny. Oczywiście sam ma w tym czynny udział, bo to on zrzucił na Czaplę całą odpowiedzialność za opiekę nad Kamilkiem (Władek Domański). Przez wyjazdy służbowe, przebywanie w Bydgoszczy i położenie nacisku na pracę, zaniedbał relację. Konsekwencje są okrutne.

Regina odsunie się od Justina, bo usłyszy o powrocie Franka do Warszawy

W 3071 odcinku "Barw szczęścia" sytuacja między Reginą a Justinem będzie mocno naelektryzowana. Można mówić o zdradzie, ponieważ w listopadowych odcinkach hitu TVP2 Skotnicki i Czapla kompletnie przekroczą granicę. Dojdzie do pocałunku, ale nie chodzi jedynie o pociąg fizyczny. Skotnicki naprawdę poczuł coś do pianistki, a on także nie jest jej obojętny. Nieobecność Franka w Warszawie pozwalała na schadzki, rozmowy, aż wreszcie dojdzie nawet do zdrady... Strażak poczuje, że traci kontrolę, a nawet dorwie Justina i wywiąże się między nimi bójka!

Kiedy jednak Czapla pozna plany przyjazdu Franka do Warszawy na stałe, zacznie mocno odsuwać się od Justina. Sama nie da rady przewidzieć, co stanie się dalej... Którego z nich kocha i z którym chce być?

Franek zakończy romansowanie Reginy i Justina w 3071 odcinku "Barw szczęścia"?

Justin w 3071 odcinku "Barw szczęścia" będzie próbował szukać kontaktu z Reginą. Nie odpuści zauroczenia, szczególnie po zbliżeniu fizycznym. Pocałunek wywoła w nim jeszcze większe emocje. Czapla, która pozna propozycję pracy Franka w Warszawie, zacznie robić wszystko, byle tylko odsunąć się od Skotnickiego. Czy strażak faktycznie przyjedzie do stolicy na stałe? Przed nim trudne decyzje, które rzucą światło na cały związek z Reginą.