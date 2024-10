Barwy szczęścia, odcinek 3069: Natalia i Cezary ustalą termin ślubu! Pochwalą się bliskim radosną nowiną – ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3071: Franek przeniesie się do Warszawy, by rozwalić romans Regina i Justina. Odkryje najgorsze? - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3069 - poniedziałek, 11.11.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3069 odcinku „Barw szczęścia” Natalia i Cezary znów będą razem! I choć Zwoleńska rozstanie się z narzeczonym, gdy zupełnie straci do niego zaufanie, gdy odkryje, że ukrył przed nią dziecko z Sofią (Valeria Guliaieva) i nie pogodzi się z myślą, że przez nie i ona będzie wciąż obecna w ich życiu. Tym bardziej, że Józefina (Elżbieta Jarosik) już się o to postara. Wówczas ukochana Rawicza zerwie ich zaręczyny i wróci do Polski, aby ratować swoją kancelarię po aresztowaniu Szczepana Krajewskiego (Robert Gulaczyk), ale Cezary nie będzie miał zamiaru odpuszczać i postanowi o nią zawalczyć. Kochanek Natalii wróci za nią do Polski i zacznie błagać o kolejną szansę, którą w końcu otrzyma za namową Malwiny (Joanna Gleń). I w ten sposób narzeczeni się pogodzą, a w 3069 odcinku „Barw szczęścia” ogłoszą wszystkim radosną nowinę!

Natalia i Cezary zawiadomią rodzinę o swoim ślubie w 3069 odcinku „Barw szczęścia”!

W 3069 odcinku „Barw szczęścia” narzeczeni wybiorą w końcu termin ślubu i załatwią już wszelkie formalności. A to nie stanie się bez przyczyny, gdyż Cezary zda sobie sprawę, że jego matka wciąż będzie robiła wszystko, aby zniszczyć jego związek z Natalią i przysunąć go bliżej Sofii. Tym bardziej, że będzie łączyło ich przecież dziecko. Dlatego wprosi się na ich spotkanie, co Rawiczowi oczywiście się nie spodoba, w związku z czym zdecyduje się przyśpieszyć ślub ze Zwoleńską. I już w 3069 odcinku „Barw szczęścia” uda mu się to dograć, czym wspólnie z ukochaną pochwali się na rodzinnej uroczystości Marczaków, na którą w tajemnicy przed Małgorzatą zaprosi ich Jerzy! A wszystko przez to, że Marczak postanowi zrobić żonie niespodziankę z okazji 5. rocznicy ich ślubu, w czasie której będzie już mowa o następnym!

Rodzina Marczaków oszaleje ze szczęścia w 3069 odcinku „Barw szczęścia”!

W 3069 odcinku „Barw szczęścia” Natalia i Cezary pochwalą się radosną nowiną, czym ogromnie nie tylko ucieszą, ale i uspokoją Małgorzatę, która szalenie będzie niepokoić się o ich przyszłość, ale również pozostałych gości – Jerzego, Malwinę, która także będzie im kibicować i namawiać przyrodnią siostrę do tego, aby wybaczyła swojemu ukochanemu, Hermana (Maciej Raniszewski) i Emilkę (Jessica Frankiewicz), a więc wszystkich poza matką Rawicza, która w 3069 odcinku „Barw szczęścia” wciąż będzie stać po stronie jego dawnej narzeczonej, Sofii! I wcale nie ucieszy się ze ślubu syna z Natalią. A wręcz przeciwnie, gdyż tylko się z nim o to pokłóci!