Barwy szczęścia, odcinek 3062: Koniec prawniczej kariery Szczepana. Były Asi ma zbyt wiele na sumieniu

W 3062. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Szczepan okaże się łapówkarzem recydywistą

W 3062. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Anita (Karolina Porcari), by uniknąć więzienia, popełni kolejne przestępstwo. Na obrońcę wybierze Szczepana. Krajewski poradzi jej, by wręczyła łapówkę sędziemu. Gdy mecenas znajdzie się już w pobliżu budynku sądu, do akcji wkroczą Majak (Łukasz Borkowski) i Kodur (Oskar Stoczyński), którzy przyłapią go z teczką ze stoma tysiącami złotych w środku i aresztują. Okaże się, że to nie pierwszy raz, kiedy Szczepan załatwia sprawy poprzez łapówki.

W 3062. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Kodur wytknie Szczepanowi, że jest hazardzistą

W 3062. odcinku serialu „Barwy szczęścia” aresztowany Krajewski będzie utrzymywał, że pieniądze w teczce to jego prywatny majątek. Marcin odpowie mu, że w takim razie jest drogim adwokatem i zapyta, czy nadal lubi „zagrać w kasynie”… To będzie oznaczało, że mecenas potrzebuje dużych kwot na hazard.

W kancelarii zacznie się wielkie sprzątanie po Szczepanie w 3065. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3065. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Klemens (Sebastian Perdek) zacznie porządkować prowadzone przez Szczepana sprawy. Natalia (Maria Dejmek) będzie pod wrażeniem jego zaangażowania w pracę – przecież niedawno przeszedł zawał. Mecenas Górecki odpowie jej, że skoro sam ściągnął Krajewskiego do firmy, sam musi po nim posprzątać.

„Barwy szczęścia" odcinek 3062 - środa, 30.10.2024, o godz. 20.05 w TVP2