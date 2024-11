Barwy szczęścia, odcinek 3067: Zapłakany Cezary przyleci do Polski i zrobi Natalii niespodziankę! Poprosi o ostatnią szansę - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3064: Tragiczne spotkanie Asi z kuratorem! Przez problemy w kancelarii straci prawo do opieki nad Emilem? - ZDJĘCIA, WIDEO

Barwy szczęścia, odcinek 3069: Cezary zniknie po ustaleniu daty ślubu z Natalią! Wróci do Indii, ale już bez niej - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3067 - piątek, 08.11.2024, o godz. 20.05 w TVP2

Gdy Natalia w 3034 odcinku "Barw szczęścia" dowiedziała się, że Cezary jest ojcem dziecka Sofii (Valeri Guliaieva) ich związek zakończył się. Kobieta nie będąc w stanie przełknąć brutalnej prawdy, zerwała zaręczyny i wróciła do Polski, pozostawiając Cezarego samego w Indiach. Gdyby nie determinacja i miłość Cezarego do Natalii, mężczyzna z pewnością zostałby tam i dalej próbował ułożyć sobie życie, jednak uczucie do Zwoleńskiej będzie dużo silniejsze!

Ujawniamy, że w 3067 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Cezary spakuje swoje rzeczy i wsiądzie do samolotu w kierunku Polski. Syn Józefiny nie zastanawiając się dłużej, postanowi zawalczyć o swój związek z Natalią i doprowadzić do ich ślubu, który był planowany już jakiś czas temu. Czy niespodzianka Cezarego uda się? Czy Natalia postanowi dać mu kolejną szansę?

Niespodzianka Cezarego w 3067 odcinku "Barw szczęścia". Zaskoczy Natalię!

Gdy Natalia wróci z kancelarii w 3067 odcinku serialu "Barwy szczęścia" zobaczy szczęśliwą Małgorzatę (Adrianna Biedrzyńska), która od progu zacznie się do niej uśmiechać. Kobieta każe jej zamknąć oczy i usiąść i gdy już tylko je otworzy zobaczy obok siebie płaczącego Cezarego! Natalia nie będzie nawet musiała zastanawiać się nad tym, czy dać mężczyźnie drugą szansę. Ich krótka rozłąka już wcześniej uświadomi ją, że nie potrafi bez niego żyć, dlatego gdy zobaczy go w 3067 odcinku "Barw szczęścia" będzie płakać ze szczęścia razem z nim.

"Barwy szczęścia". Natalia zaakceptuje fakt, że Cezary ma dziecko z Sofią

W 3067 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Natalia wreszcie pogodzi się z trudnym odkryciem, że Cezary jest ojcem dziecka Sofii. Kobieta, zmagając się z własnymi emocjami, postanowi zrobić krok naprzód i przyjąć realia, w jakich znalazł się jej partner. W najnowszych odcinkach "Barw szczęścia" Natalia zrozumie, że miłość do Cezarego wymaga zrozumienia i akceptacji, a jej odważna decyzja może stać się przełomem w ich relacji.