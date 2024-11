Barwy szczęścia, odcinek 3068: Wzruszające spotkanie Cezarego z synkiem! W końcu ucałuje małego Czarka - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3068 - piątek, 8.11.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3068 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Cezary przyleci do Polski uregulować pewne zawiłe kwestie i spotka się z matką swojego synka, Sofią. Dorośli ustalą między sobą, jak widzą ich wspólną przyszłość, która teraz chcąc nie chcąc połączy ich przez małego Czarka. Choć Rawiczowa, matka mężczyzny będzie mieć ogromne nadzieje na to, że jej syn ponownie zwiąże się z Sofią, tak się nie stanie.

Zdradzamy, że Cezary spotka się z Sofią w 3068 odcinku serialu "Barwy szczęścia", jednak nie z pobudek romantycznych w kierunku do matki jego dziecka. Ich spotkanie będzie mieć charakter formalny, podczas którego Cezary jasno podkreśli, że chce wziąć odpowiedzialność za ich syna, jednak miłością jego życia była, jest i będzie Natalia (Maria Dejmek) i to z nią weźmie niebawem ślub.

Wzruszające spotkanie Cezarego z synkiem w 3068 odcinku "Barw szczęścia"

Gdy Cezary przyleci z Indii do Polski w 3068 odcinku serialu "Barwy szczęścia" w końcu będzie mógł dokładnie przyjrzeć się małemu Czarusiowi. Chłopczyk będzie wyglądał na przeszczęśliwego, gdy zobaczy tatę, choć póki co jest za mały, by cokolwiek zrozumieć. Na całe szczęście jego rodzice dojdą do porozumienia, a Sofia w pełni zaakceptuje wybór Cezarego. W przeciwieństwie do Rawiczowej, która wyrzuci mu, że jego rodzina powinna być dla niego na pierwszym miejscu.

Cezary zerwie kontakt z Rawiczową w 3068 odcinku "Barw szczęścia"?

Gdy Cezary usłyszy od matki w 3068 odcinku serialu "Barwy szczęścia", że powinien zostawić Natalię i być znów z Sofią, wścieknie się i zagrozi matce, że jeśli ta nie przestanie knuć, zerwie z nią kontakt. Pewny siebie Cezary postawi matce granice i wprost zakomunikuje, że jeśli ta nie zmieni swojego postępowania, stracą ze sobą kontakt. Czy ta rozmowa ostudzi emocje i da do myślenia Rawiczowej? Czy kobieta przestanie wtrącać się w życie syna i w pełni uszanuje jego wybory? Tego z pewnością dowiemy się wkrótce!