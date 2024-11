Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3064: Tragiczne spotkanie Asi z kuratorem! Przez problemy w kancelarii straci prawo do opieki nad Emilem? - ZDJĘCIA, WIDEO

W 3064 odcinku serialu "Barwy szczęścia" dojdzie do niezapowiedzianego spotkania Asi (Anna Gzyra) z kuratorem sądowy, który ma za zadanie raz na jakiś czas zaglądać do Sokalskich, by wiedzieć jak się sprawy mają od ostatniego wstępu z pożarem, który został wywołany przez Emila (Artem Malashchuk). Czy teraz kurator również znajdzie powód, przez który Asię będzie mogła stracić prawo do opieki nad synem? Jak przebiegnie to stresujące spotkanie w 3064 odcinku serialu "Barwy szczęścia" i czy obecność Huberta (Marek Molak) pomoże czy wręcz przeciwnie, zaszkodzi? Poznaj szczegóły i zobacz nasze ZDJĘCIA z tego momentu!