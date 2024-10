Barwy szczęścia, odcinek 3062: Wielka wtopa Bruna! Pomyli imiona i nazwie Dobromira Tadziem - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3062 - środa, 30.10.2024, o godz. 20.05 w TVP2

Bruno, wciąż świeżo po rozstaniu z Bożeną, robi wszystko, by stworzyć ciepły domowy klimat dla Karoliny i Dobromira. W 3062 odcinku "Barw szczęścia" zobaczyliśmy go, jak wprowadza drobne zmiany w hotelu, przygotowując specjalny kącik dla młodego Dobromira, by chłopiec poczuł się jak w domu. W 3062 odcinku "Barw szczęścia nie wszystko jednak pójdzie zgodnie z planem, ponieważ tęsknota za synem sprawi, że Stański całkowicie straci kontrolę nad sytuacją i doprowadzi do niezamierzonej wpadki…

Bruno w niezręcznej sytuacji w 3062 odcinku "Barw szczęścia"! Dobromir czy Tadziu?

Kiedy w 3062 odcinku "Barw szczęścia" Bruno, Karolina i Dobromir usiądą rano do wspólnego śniadania, Stański będzie próbował nawiązać z chłopcem bliski kontakt, ale nagle emocje wezmą górę. W chwili roztargnienia pomyli imię i nazwie Dobromira Tadziem, co od razu spotka się ze zdziwieniem ze strony Karoliny. Próba budowania relacji okaże się trudniejsza, niż Bruno przypuszczał, a jego smutna gafa pokaże, jak trudno mu zapomnieć o rodzinie, którą stracił.

- To co, napijemy się soczku Tadziu? Przepraszam… Chyba się trochę stęskniłem. - Rozumiem, nic się nie stało.

Bruno przyzna się w 3062 odcinku "Barw szczęścia" do tęsknoty za Tadziem!

Gdy Karolina i Dobromir będą próbować wrócić do rozmowy, Bruno przerwie, by przeprosić za swoje zachowanie i wyjaśni, że to tęsknota za Tadziem wywołała w nim taki emocjonalny chaos. Z całego serca postara się pokazać, że dba o Dobromira, ale brak możliwości kontaktu z synem wciąż będzie ciążyć mu coraz bardziej.