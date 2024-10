Barwy szczęścia, odcinek 3061: Zmiany w hotelu Bruna! Stański przygotuje dziecięcy pokój dla syna Karoliny - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3068: Natalia przeprosi Cezarego za ucieczkę z Indii i zerwane zaręczyny! To on ma jej wybaczać?

"Barwy szczęścia" odcinek 3061 - wtorek, 29.10.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3061 odcinku "Barw szczęścia" Stański pokaże Karolinie, że jego intencje są absolutnie poważne. Bruno nie tylko zaprosi Różańską, by zamieszkała w jego hotelu na stałe, ale też zadba, aby Dobromir od razu poczuł się jak u siebie! Zapewnienie ciepła i stabilności młodemu chłopcu stanie się dla Bruna celem nadrzędnym. W końcu stworzenie prawdziwego domu i rodzinnej atmosfery to marzenie, którego do tej pory nie udało mu się na dłużej zrealizować.

Bruno przygotuje pokój dla Dobromira w 3061 odcinku "Barw szczęścia"

Przygotowania Bruna do zamieszkania u niego Karoliny z synkiem w 3061 odcinku "Barw szczęścia" to nie tylko formalne zaproszenie, ale też odważne kroki ku temu, by zapewnić Dobromirowi dom, o jakim zawsze marzył.

Zdradzamy, że Stański w 3061 odcinku "Barw szczęścia" zamówi specjalne łóżko dla chłopca i, bez wiedzy Karoliny, zacznie własnoręcznie składać meble! Widok jego zaangażowania w stworzenie pokoju dla jej dziecka zrobi ogromne wrażenie na Karolinie.

Bruno jak ojciec dla Dobromira! Karolina w 3061 odcinku "Barw szczęścia" zrozumie, że lepiej trafić nie mogła!

Bruno i Dobromir stworzą duet, który stanie się prawdziwą inspiracją dla Karoliny. Kiedy chłopczyk radośnie skacze po nowym łóżku, a Bruno z uśmiechem patrzy na jego szczęście, Różańska zacznie dostrzegać, że Stański to mężczyzna, który mógłby być dla jej syna idealnym ojcem. Bruno pokaże małemu wszystkie zakamarki hotelu, zabierając go nawet do swojego gabinetu. To właśnie tam mały Dobromir zrozumie, że u boku takiego mężczyzny jego przyszłość rysuje się w barwach bezpieczeństwa i troski.