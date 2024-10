Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3060: Herman oświadczy się Malwinie! Tak będzie wyglądać ta wyjątkowa chwila - ZDJĘCIA

W 3060 odcinku "Barw szczęścia" Herman (Maciej Raniszewski) zdecyduje się na krok, który od dawna planował. Niewidomy masażysta postanowi oświadczyć się swojej ukochanej Malwinie (Joanna Gleń), co stanie się jedną z najważniejszych chwil w ich wspólnej historii. Herman, pomimo wielu życiowych trudności i problemów, udowodni, że jest gotowy na zaangażowanie i gotowy, by związać się z Malwiną na całe życie. Cała scena oświadczyn będzie wyjątkowo kameralna, rozgrywająca się w domowym zaciszu, gdzie oboje będą mogli w pełni skupić się na sobie. W 3060 odcinku "Barw szczęścia" zobaczymy, jak Herman przygotował tę szczególną chwilę, wręczając ukochanej pierścionek zaręczynowy. To będzie moment, który na długo zapadnie w pamięć widzom.