Barwy szczęścia, odcinek 3056: Dramatyczne wieści załamią Agatę! Straci siły, by wspierać Huberta i wybuchnie płaczem - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3056 - wtorek, 22.10.2024, o godz. 20.05 w TVP2

Agata, choć załamana śmiercią dziadka, jeszcze o poranku w 3056 odcinku "Barw szczęścia" będzie próbowała znaleźć w sobie siłę, by pocieszyć Huberta. Spotkają się w kuchni, gdzie Pyrka zobaczy swojego brata w opłakanym stanie. Rodzeństwo będzie pogrążone w żalu po stracie ukochanego dziadka, który odszedł zaledwie dzień wcześniej. Jednak dramat dopiero się zacznie. Hubert nie pozwoli Agacie na chwilę wytchnienia, przekazując jej kolejne tragiczne wieści…

W 3056 odcinku "Barw szczęścia" Hubert, załamany, oznajmi siostrze, że ich babcia nie zniosła śmierci męża i odeszła w nocy. Ujawniamy, że nie będzie to łatwy moment dla Agaty. Kobieta wybuchnie płaczem, gdy usłyszy o śmierci babci. Początkowo to ona chciała być oparciem dla Huberta, lecz nagłe wiadomości całkowicie ją złamią. Hubert, widząc jej reakcję, sam z trudem będzie powstrzymywał łzy.

Reakcja Agaty na wieść o śmierci babci w 3056 odcinku "Barw szczęścia" ! Nie będzie w stanie zahamować łez

Zrozpaczona Agata, mimo wcześniejszych planów, nie będzie w stanie utrzymać emocji na wodzy. W 3056 odcinku "Barw szczęścia" to ona wybuchnie płaczem, nie znajdując już sił, by pocieszać brata. Strata dwóch bliskich osób w tak krótkim czasie będzie dla niej zbyt wielkim ciężarem do udźwignięcia.

- Agata, babcia nie żyje... - Co?! - Właśnie dzwonili z ośrodka... umarła w nocy.

Dwa pogrzeby w rodzinie Pyrków w 3056 odcinku "Barw szczęścia"

Rodzeństwo Pyrków, choć zawsze razem pokonywało wszelkie przeciwności, teraz stanie przed najtrudniejszym wyzwaniem - jak przygotować się na dwa pogrzeby w tak krótkim czasie? W 3056 odcinku "Barw szczęścia" Agata i Hubert będą musieli zmierzyć się z organizacją dwóch pogrzebów, co wprowadzi ich w stan zupełnego przygnębienia. Agata, niezdolna do dalszej walki z emocjami, będzie miała trudności z podjęciem jakichkolwiek działań.

W 3056 odcinku "Barw szczęścia" rodzeństwo zacznie też zastanawiać się, kogo z rodziny muszą poinformować o tej podwójnej tragedii. Śmierć obojga dziadków Pyrków w tak krótkim czasie będzie dla Agaty i Huberta traumatycznym przeżyciem, które na długo pozostanie w ich pamięci.