Barwy szczęścia, odcinek 3040: Bruno będzie koczował przed domem Bożeny. Nie posłucha policji – ZDJĘCIA

Bożena zamknie się z Tadziem w domu i zadzwoni po policję w 3039. odcinku „Barw szczęścia”

W 3039. odcinku „Barw szczęścia” Bożena powiadomi Bruna, że będzie chciała odebrać mu prawa do Tadzia. Stański pojedzie więc do niej na Mazury, by z nią porozmawiać – żona nie będzie już odbierać od niego telefonu. Niestety, Bożena zabarykaduje się w domu i wezwie policję. Bruno przedstawi się policjantom jako współwłaściciel nieruchomości i będzie się domagał, by przekonali żonę, żeby wpuściła go do Tadzia. Ale mundurowi nakłonią go do tego, by wsiadł do samochodu mając nadzieję, że odjedzie, bo żona i tak nie otworzy. Sprytna Bożena postanowi wykorzystać jego niezapowiedzianą wizytę przeciwko niemu, oskarżając go o nękanie...

Bruno nie odjedzie sprzed domu Bożeny w 3040. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3040. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Bruno nie wróci do hotelu po tym, jak policja poradzi mu odjechać sprzed mazurskiego domu i nie stresować dziecka w środku. Postanowi koczować całą noc w samochodzie zaparkowanym przed willą. Bożena nie tylko nie zmięknie, nie tylko nie pozwoli mu wejść do środka i spotkać się z Tadziem – jak założył sobie Stański – ale po raz kolejny wezwie policjantów. To już znacznie ułatwi jej ewentualny zarzut nękania. Rankiem mundurowi zapukają w szybę samochodu, w którym będzie spał Bruno:

- Pana żona nie chce z panem rozmawiać – powie jeden z nich.

- To też mój dom. I mam prawo tu być – będzie uparcie twierdził Stański.

Szczepan zdenerwuje się niemądrym postępowaniem Bruna w 3040. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3040. odcinku serialu "Barwy szczęścia" policjantom jednak ostatecznie uda się skłonić go do odjazdu, sugerując, że nachodzenie żony wcale nie pomoże mu w trakcie rozwodu. O jego eskapadzie dowie się Szczepan, u którego leży już wniosek o rozwód i podział opieki nad Tadziem. Mecenas pouczy Bruna, że nie tędy droga, ale on nie zrozumie powagi sytuacji:

- Nic złego się nie stało – stwierdzi poirytowany.

- Widzę, że nic do pana nie dociera – skonstatuje Krajewski nieco podniesionym tonem.

Wieczorem przygnębionego Stańskiego pocieszy Karolina (Marta Dąbrowska). Przynajmniej ona potrafi ukoić jego skołatane nerwy...

"Barwy szczęścia" odcinek 3039 - poniedziałek, 30.09.2024, o godz. 20.05 w TVP2