Barwy szczęścia, odcinek 3039: Szczęście Bruna i Karoliny szybko się skończy! Żądna zemsty Bożena zniszczy im życie - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3039 - piątek, 27.09.2024, o godz. 20.05 w TVP2

Bruno i Karolina w 3039 odcinku "Barw szczęścia" będą mogli zapomnieć o szczęśliwym, spokojnym życiu tylko we dwoje! Dopóki Bożena nie ochłonie, nie upora się z cierpieniem po romansie męża, Stański nie ma co marzyć o tym, że u boku nowej ukochanej zacznie kolejny etap życia. Cudem przekona swoją matkę Amelię (Stanisława Celińska), że z Karoliną łączy go prawdziwa miłość, że nie będzie żałował tego związek. Ale Bożena nigdy nie pogodzi się z tym, że Bruno wybrał Karolinę, że zniszczył ich rodzinę.

Bożena w 3039 odcinku "Barw szczęścia" wystąpi do sądu przeciwko Brunowi

Jak grom z jasnego nieba w 3039 odcinku "Barw szczęścia" spanie na Bruna wiadomość, że Bożena wystąpiła do sądu o odebranie mu władzy rodzicielskiej nad Tadziem. Na jakiej podstawie? Wyciągnie kryminalną przeszłość męża, jego powiązania z Zaborskim, który chciał ich zabić w akcie zemsty. Jakby tego było mało Bożena uzna, że Bruno jest winny ataku, którego dokonał Zaborski, wypadku, w którym oboje omal zginęli. Na niekorzyść Bruna będzie jeszcze przemawiał fakt, że romansuje z byłą kochanką Rafała!

- Nie dopuszczę do tego, żeby zrujnowała mi życie. Nie ma prawa ani obarczać ciebie, ani zabrać mi Tadzia - powie Bruno do Karoliny, cytowany przez światseriali.interia.pl.

Bruno w 3039 odcinku "Barw szczęścia" pojedzie do Bożeny i Tadzia na Mazury

W 3039 odcinku "Barw szczęścia" Bruno pojedzie na Mazury, by rozmówić się z żoną, przemówić jej do rozsądku, by nie karała Tadzia za ich rozstanie. Amelia będzie pełna obaw, czy jej syn postępuje słusznie, gdy zobaczy jak bardzo był wzburzony. Stański uzna, że dopóki oficjalnie nie zostaną mu odebrane prawa rodzicielskie, ma prawo do nieograniczonych kontaktów z Tadziem.

Niestety w 3039 odcinku "Barw szczęścia" Bożena nie wpuści Bruna do ich mazurskiego domu. Zamknie się tam z synem i wezwie policję. Oskarży go bowiem o nękanie! Stański spędzi noc w aucie przed domem.

Rankiem w 3040 odcinku "Barw szczęścia" wezwana policja skłoni go do odjazdu, sugerując, że nachodzenie żony wcale nie pomoże mu w trakcie rozwodu. Po powrocie do Warszawy Bruna znów będzie pocieszała Karolina.