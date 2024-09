Barwy szczęścia, odcinek 3028: Asia w szoku po odkryciu prawdy o Klarze! Wybuchnie zazdrością, gdy zobaczy u Huberta jej zdjęcia

"Barwy szczęścia" odcinek 3028 - czwartek, 12.09.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3028 odcinku "Barw szczęścia" Asia odwiedzi Huberta w jego mieszkaniu, pełna optymizmu i nadziei na wspólne chwile. Gdy tylko przekroczy próg, zobaczy coś, co ją zaskoczy - Hubert z odkurzaczem w ręku! To niecodzienny widok, który od razu wprawi ją w zachwyt. Sokalska, która od dawna marzyła o harmonii w ich związku, poczuje się szczęśliwa widząc, jak bardzo Hubert stara się o porządek i wspólne życie. Wydawać się będzie, że wszystko zmierza ku dobremu, jednak chwilę później w 3028 odcinku "Barw szczęścia" wydarzy się coś, co całkowicie zmieni nastrój.

Kiedy Sokalska i Hubert przytulą się do siebie, Asia zacznie rozglądać się po pokoju, w którym wcześniej czuła się tak komfortowo. Nagle jej wzrok padnie na komodę, na której dostrzeże ramki ze zdjęciami… i to nie byle jakimi zdjęciami, ale fotografiami Klary, byłej żony Huberta! Ten widok wstrząśnie Asią, która od razu poczuje falę zazdrości. Czy Hubert wciąż ma sentyment do Klary? Dlaczego te zdjęcia są wciąż na widoku? W 3028 odcinku "Barw szczęścia" Sokalska zacznie podejrzewać, że Hubert nie do końca pogodził się z przeszłością, jednak równie szybko zrozumie, że to sprawka Marysi (Nina Szumowska), jego córki!

Marysia odpowiedzialna za zamieszanie? Zazdrość Asi wyjdzie na jaw!

Asia postara się opanować emocje, ale widok zdjęć Klary sprawi, że mina jej zblednie. Natychmiast odsunie się od Huberta, choć nie powie wprost, co ją dręczy. W głowie Sokalskiej w 3028 odcinku "Barw szczęścia" zacznie się kłębić tysiące myśli, a jedną z nich będzie podejrzenie, że to sprawka Marysi. Asia domyśli się, że to córka Huberta mogła umieścić te zdjęcia na komodzie, chcąc przypomnieć tacie o dawnej rodzinie i zburzyć jego nową relację.

W 3028 odcinku "Barw szczęścia" Asia będzie musiała zmierzyć się z trudnymi emocjami – zazdrością, niepewnością, a nawet obawą, że Hubert wciąż może czuć coś do Klary. Choć postara się być wyrozumiała, sytuacja nie będzie prosta do rozwiązania.