Barwy szczęścia, odcinek 3032: Lea podsłucha kłótnię Cezarego z Józefiną o syna! Powie babci o dziecku tatusia - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3032 - środa, 18.09.2024, o godz. 20.05 w TVP2

Cezary i Józefina w 3032 odcinku "Barw szczęścia" wciąż nie będą mieli pewności, że Sofia urodziła dziecka Rawicza, bo ona wszystkiemu zaprzeczy. Wmówi Cezaremu, że po ich rozstaniu nawiązała romans i ojcem jej syna jest inny mężczyzna. Ale Józefina nie da wiary taki tłumaczeniom Sofii. Zacznie naciskać na syna, by dowiedział się wreszcie całej prawdy, by Sofia przedstawiła dowód na to, że to nie on jest ojcem dziecka. Bo dla Rawiczowej sprawa będzie jasna - Sofia cały czas kłamie!

Cezary i Józefina pokłócą się o syna Sofii w 3032 odcinku "Barw szczęścia"

Między Cezarym, a jego matką w 3032 odcinku "Barw szczęścia" dojdzie do kłótni w "Feel Good", której cały czas będzie się przysłuchiwała Lea. Józefina zapomni o obecności 6-latki i zacznie mówić podniesionym głosem.

- Romans z pierwszym lepszym?! To nie w stylu Sofii! - Czemu to robisz mamo? Ledwo zdążyłem zapomnieć o tym, co wyczyniałaś, kiedy miałem amnezję! - Chodzi o mojego wnuka! - Nie będę działał pod twoje dyktando! - Jak to? Ty nie chcesz wiedzieć, czy to twój syn?! - Jeśli się dowiem, to zrobię to na moich warunkach...

Lea w 3032 odcinku "Barw szczęścia" powie Małgorzacie, że Cezary będzie miał dziecko

Lea w 3032 odcinku "Barw szczęścia" kłótnię tatusia z babcią zrozumie jednoznacznie - chodzi o nowe dziecko w rodzinie! Zaraz po powrocie do domu dziadków, Małgorzaty i Jerzego (Bronisław Wrocławski), córka Natalii pochwali się babci radosną nowiną.

- A tata też będzie miał dzidziusia... - po tych słowach Lei w 3032 odcinku "Barw szczęścia" Małgorzata aż się rozpromieni. Oczywiście nie zapyta Cezarego czy to prawda, ale od razu połączy wszystkie fakty, które złożą jej się w jedną całość - Natalia jest w ciąży. Dlatego bała się przylecieć samolotem z Indii i dlatego Cezary od powrotu do kraju jest jakiś poddenerwowany.

Jedną osobą, którą w 3032 odcinku "Barw szczęścia" Małgorzata zawiadomi o ciąży Natalii będzie Jerzy. On także uzna, że to, co powiedziała Lea o dziecku taty może oznaczać tylko jedno!