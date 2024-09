Barwy szczęścia, odcinek 3040: Bruno zacznie nękać Bożenę! Policja będzie musiała interweniować - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3040 - poniedziałek, 30.09.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3040 odcinku "Barw szczęścia" Bruno nie będzie mógł dojść do porozumienia z Bożeną w kwestii opieki nad Tadziem. Mimo nowego związku z Karoliną (Marta Dąbrowska), nie zrezygnuje z prób skontaktowania się z byłą żoną, która przypomnijmy w 3039 odcinku "Barw szczęścia" postanowi uwięzić Tadzia w domu na Mazurach! Zdesperowany, postanowi działać na własną rękę i wyruszy na Mazury, by osobiście porozmawiać z Bożeną. Jego przyjazd usatysfakcjonuje Bożenę, która ukartuje cały plan tylko po to, by móc oskarżyć Bruna o nękanie.

Bożena już w 3039 odcinku "Barw szczęścia" złamie prawo i zabarykaduje się z synem w domu na Mazurach, a następnie wezwie policję. Wszystko po to, by mogła potem oskarżyć Bruna o nękanie.

Bruno spędzi noc w samochodzie pod domem Bożeny

Bruno, nie mogąc dostać się do domu Bożeny, zdecyduje się spędzić noc w samochodzie zaparkowanym nieopodal. Bożena poczuje się osaczona i zagrożona, zwłaszcza gdy zrozumie, że Bruno nie zamierza odpuścić. W 3040 odcinku "Barw szczęścia" napięcie między byłymi małżonkami osiągnie punkt krytyczny.

Interwencja policji w 3040 odcinku "Barw szczęścia"

Zaniepokojona zachowaniem Bruna, Bożena w 3040 odcinku "Barw szczęścia" zdecyduje się wezwać policję. Funkcjonariusze przyjadą na miejsce i upomną Stańskiego, ostrzegając go przed konsekwencjami prawnymi nękania. Zasugerują, że takie działania mogą negatywnie wpłynąć na jego sytuację w trakcie ustalania opieki nad Tadziem. Bruno, choć niechętnie, będzie musiał ustąpić. Czy interwencja policji w 3040 odcinku "Barw szczęścia" ostudzi jego zapędy?

Szczepan ostro zareaguje na zachowanie Bruna

W 3040 odcinku "Barw szczęścia" Szczepan (Robert Gulaczyk), dowiedziawszy się o poczynaniach Bruna, wyrazi swoje niezadowolenie. Prawnik spróbuje przemówić mu do rozsądku, tłumacząc, że nękanie Bożeny tylko pogorszy sytuację. Bruno jednak nie będzie chciał słuchać rad Szczepana, przekonany, że jego działania będą słuszne.