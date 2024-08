Barwy szczęścia, odcinek 3026. Hubert straci cierpliwość do córki. Marysia już bez taryfy ulgowej?

"Barwy szczęścia" odcinek 3026 - wtorek, 10.09.2024, o godz. 20.05 w TVP2

Nie Marysia, a Hubert pójdzie do terapeuty w nowym sezonie „Barw szczęścia”?

Po powrocie ze Stanów Marysia nie będzie chciała słuchać żadnych tłumaczeń ojca z faktu usunięcia zdjęć Klary (Olga Jankowska) z salonu. Hubertowi skończą się więc pomysły na to, co zrobić z dzieckiem. Agata mu poradzi, by zapisał się na wizytę do psychoterapeuty rodzinnego i poprosił o pomoc. To może być ostatnia deska ratunku…

Hubert postanowi porozmawiać o Marysi z Asią w 3026. odcinku „Barw szczęścia”

Hubert będzie chciał, by Asia wiedziała o wszystkich jego rozterkach, zwłaszcza tych dotyczących Marysi. Bowiem to właśnie, niestety, z jej powodu Asia z Emilem (Artem Malaszczuk) jeszcze się nie wprowadzili do Pyrków. Hubert będzie chciał uczulić ukochaną na to, że proces oswajania się córki z nową dla niej sytuacją może być długi.

Hubert będzie miał już dość uporu Marysi w 3026. odcinku serialu „Barwy szczęścia”?

Pod namową Agaty Hubert postanowi rozmówić się z Asią. Będzie chciał jeszcze raz wyjaśnić jej, w jak trudnej jest sytuacji w związku z Marysią, która uparcie odmawia zaakceptowania Asi. I wciąż liczy na to, że tata będzie z Klarą, która wróci do nich z USA. Hubert wie, że Asia też próbowała już wszystkiego i jest równie zdezorientowana co on. Sokalska chciałaby wprowadzić się z Emilem do domu Pyrków, ale dopóki Marysia będzie temu przeciwna, to się nie stanie. I w ogóle nic się nie zmieni! Hubert poprosi więc Asię, by ta na razie nie widywała się z jego córką. Jednocześnie podkreśli, że ma już obecnej sytuacji dosyć:

- Naprawdę chciałbym już się przestać ukrywać.

Asia wykaże się wielkim zrozumieniem i poprosi, by dać Marysi tyle czasu, ile potrzebuje, by przystosować się do nowej dla niej sytuacji:

- Daj jej czas. Zależy mi na tobie i nie chcę, żeby jakiś fałszywy ruch wszystko popsuł. Marysię trzeba sukcesywnie, krok po kroku, oswajać z tą sytuacją - powie Asia.

Ale to co dziewczynka zrobi za chwilę będzie świadczyć o tym, że proces oswajania się jeszcze się nawet nie zaczął, bo rozbije kubek ze zdjęciem Sokalskiej i wyjmie fotografie mamy, ustawiając je na dawnych miejscach.

Za: Swiatseriali.interia.pl