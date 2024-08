Barwy szczęścia, odcinek 3026. Hubert pójdzie do lekarza? Nie będzie sobie radził z Marysią

"Barwy szczęścia" odcinek 3026 - wtorek, 10.09.2024, o godz. 20.05 w TVP2

Marysia nie będzie słuchać Huberta w 3026. odcinku „Barw szczęścia”

Przed wyjazdem Marysi do Klary Hubert miał nadzieję, że dziewczynka – kiedy zobaczy, że jej mama urządziła sobie życie na nowo w USA – zaakceptuje zmiany, które zachodzą u taty, że wreszcie przekona się do Asi. Tak się jednak nie stanie. W 3026. odcinku „Barw szczęścia” Marysia wróci z Ameryki taka sama, jak do niej wyjechała. Już od samego początku dojdzie do nieprzyjemnej sytuacji. Pod nieobecność dziecka Hubert pochowa wszystkie zdjęcia Klary, które w ramkach stały w salonie. To niezbyt dobra decyzja. Hubert będzie się starał to jakoś wytłumaczyć, ale powie dość stanowczo, że nic już nie będzie takie samo. Marysia zacznie myśleć, że usunięcie fotografii to pomysł Asi. Agata poprosi brata, by szczerze porozmawiał z córką i wszystko jej wytłumaczył. Pyrka przyzna jej zawtóruje:

- Nie ma powrotu do dawnego życia, do dawnych zwyczajów. Ona musi to zrozumieć, a ja... chcę ruszyć do przodu – odpowie i spróbuje przekonać Marysię do swoich racji, ale ona go nie wysłucha.

Agata namówi brata, by poszedł do terapeuty w w 3026. odcinku „Barw szczęścia”

Po nieudanej próbie rozmowy z córką Hubert poczuje się całkiem bezradny. Nie będzie miał pomysłu, co więcej mógłby zrobić. Agata również się podda. Poradzi bratu, by w takiej sytuacji umówił się na wizytę do terapeuty i zapytał, jak ma postępować z dzieckiem.

- Najbardziej boję się, że Marysia nie zaakceptuje Asi i że będzie ją winić za rozpad naszej rodziny - powie siostrze Hubert i nawet nie będzie sobie w pełni zdawał sprawy z tego, jak bliskie prawdy są te słowa. Jeśli nie pomoc lekarza, to jedynie jakiś przełom w relacjach Marysi z Asią może pomóc w zmianie jej nastawienia do nowej partnerki taty.

Hubert będzie musiał poważnie porozmawiać z Asią w 3026. odcinku „Barw szczęścia”

Tata Marysi będzie sobie zdawał sprawę z tego, że córka wciąż ma nadzieję, że jej mama wróci do nich z USA i znowu będą razem:

- Jej wciąż się wydaje, że my z Klarą możemy do siebie wrócić. Nie zaakceptuje Asi tak łatwo – powie Hubert w rozmowie z siostrą. Zdecyduje się na poważną rozmowę z Asią na temat Marysi, by była na bieżąco z jego problemami.

- Powiedz jej prawdę. Asia jest matką, zrozumie. Nie zazdroszczę ci, ale razem jakoś przez to przejdziemy – Agata przyklaśnie temu pomysłowi.

Za: Swiatseriali.interia.pl