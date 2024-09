Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3021: Mecenas Krajewski zwierzy się Asi ze swoich problemów! Będzie liczył na szybki awas - ZDJĘCIA

W 3021 odcinku "Barw szczęścia" do kancelarii Natalii Zwoleńskiej (Maria Dejmek) wkroczy nowa, charyzmatyczna postać - mecenas Szczepan Krajewski (Robert Gularczyk). Jego pojawienie się w biurze prawnym nie tylko wprowadzi nową dynamikę do pracy zespołu, ale również wywoła falę wspomnień i emocji u Joasi Sokalskiej (Anna Gzyra-Augustynowicz). Dla Asi to spotkanie z przeszłością, bowiem Szczepan to jej były chłopak z czasów studenckich. Jednak to, co mogło być tylko zwykłą sytuacją zawodową, szybko przerodzi się w coś znacznie bardziej osobistego, gdy mecenas postanowi otworzyć się przed Asią na temat swoich życiowych i zawodowych rozterek​. Co takiego wyjawi jej w 3021 odcinku "Barw szczęścia"? Oto szczegóły oraz ZDJĘCIA!