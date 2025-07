Barwy szczęścia. Łukasz zobaczy inną twarz Agnieszki. Podejrzliwa i zazdrosna – takiej jej nie znał - ZDJĘCIA

Kolejna kłótnia Agnieszki i Łukasza w „Barwach szczęścia” w nowym sezonie

Już w poprzednim sezonie serialu „Barwy szczęścia” na krótkim przecież związku Agnieszki i Łukasza pojawiły się rysy. Sadowski w dobrej wierze załatwił jej pracę księgowej w wydawnictwie publikującym „Szok”, by się do niego przeniosła i mogli być razem codziennie, na co ona zareagowała gwałtownym oburzeniem, wytykając mu, że usiłuje meblować jej życie. Zamiast wspólnego zamieszkania zaproponowała wyjazd na narty. Kiedy po rozwodzie zapytał ją, czy oczekuje od niego oświadczyn, zaprzeczyła. W nowym sezonie widząc, jakie wrażenie po wakacjach zrobią na nim zaręczyny Kasi, nagle okaże się zazdrosna i oskarży o to, że wciąż kocha jej siostrę… On się tego wyprze.

Ostre wyrzuty zazdrosnej Agnieszki w „Barwach szczęścia”

W tym samym, powakacyjnym odcinku serialu „Barwy szczęścia” Agnieszka nie uwierzy Łukaszowi. Będzie oczywiste, że w tym związku to ona nie czuje się pewnie i bezpiecznie. Trudno się jej dziwić, biorąc pod uwagę reakcję Sadowskiego na decyzję byłej żony. Agnieszka postanowi, że najlepsza będzie tu szczerość i wyjaśnienie wszystkiego do końca. Nie zawaha się więc zrobić ukochanemu wyrzutu, że kiedy jest z nim, to ma wrażenie, że on jest nieobecny, myślami gdzie indziej – pewnie przy Kasi. Łukasz, zamiast potraktować te słowa poważnie, obróci je w żart i zarzuci swojej dziewczynie zazdrość. Aga tego nie zniesie. Uzna odpowiedzi Łukasza za zbywanie jej i wybuchnie deklarując, że nie będzie dla niego nagrodą pocieszenia po Kaśce. I wtedy – przy okazji - wyda się, kim właściwie była dla niego Celina (Orina Krajewska). To ona była wspomnianą nagrodą, niczym poważnym. Biedna Brońska… Dobrze wyczuła Łukasza i nic dziwnego, że teraz nie ma ochoty na żadne kontakty z byłym kochankiem… Sadowski z Agnieszką nie dojdą tego dnia do porozumienia. Na koniec burzliwej rozmowy usłyszy od niej:

- Skaczesz z kwiatka na kwiatek, bo nie możesz wrócić do Kaśki. Tak to wygląda.

Celina zasługuje na więcej w „Barwach szczęścia”

W nowym sezonie „Barw szczęścia” Celina dowiedzie swojego zawodowego profesjonalizmu, tropiąc i ściągając do Polski Andrzeja (Leon Charewicz) z Dubaju. Ale chciałoby się, by i ona znalazła kogoś, kto byłby jej oddany. Szkoda, że nie wyszło jej z Łukaszem, choć bardziej od niego ich rozstania żałuje Ksawery (Bartosz Gruchot). O związku swojego taty z „ciocią” Agnieszką powiedział, że „to dziwne”…

