Barwy szczęścia

Barwy szczęścia. Kasia i Mariusz znów razem na wolności, ale dopiero na koniec sezonu. Tak się skończy ich koszmar - ZDJĘCIA

Kiedy Kasia (Katarzyna Glinka) w serialu "Barwy szczęścia" wyjdzie z aresztu na wolność? To już pewne, że Mariusz (Rafał Cieszyński) jako pierwszy opuści więzienną celę już w 3123 odcinku "Barw szczęścia", bo nie będzie żadnych dowodów, że to on spowodował wypadek Szymańskiego (Jacek Grondowy). Kto zatem go zabił? Wszystko wyjaśni się pod koniec sezonu "Barw szczęścia", ale Kasia także będzie niewinna! Najnowsze zdjęcia z planu wskazują, że Kasia i Mariusz już na wolności będą znów razem bardzo szczęśliwi. Musisz zobaczyć naszą GALERIĘ.