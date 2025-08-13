Barwy szczęścia. Dominika i Sebastian wcale nie chcą dziecka z adopcji. Czekają na Mateuszka. Do czego się posuną, by z nimi znowu zamieszkał?

Mateuszek ze Stefaniakiem w „Barwach szczęścia”

Relacja Soni i Stefaniaka (Paweł Ławrynowicz) w „Barwach szczęścia” to bomba z opóźnionym zapłonem. Nic dobrego nie może wyjść z tego związku. Mający obsesję kontrolowania Robert nigdy nie pozwoli jej na żadne usamodzielnienie – mieszka z nią po to, by mu gotowała i sprzątała. Niestety, Soni to odpowiada. Wydaje się jej, że to najlepsze, co spotkało ją w życiu. A najgorsze jest to, że ma on zły wpływ na Mateusza, którego nauczył już grać w pokera.

Mateusz u Kowalskich w nowych odcinkach serialu „Barwy szczęścia”?

W domu Soni i Stefaniaka zapewne dojdzie do dramatu. Kiedy to się wydarzy, Kowalscy pospieszą z pomocą. Zawsze jej pomagają, choć Sebastiana często to irytuje – uważa Sonię za wyjątkowo nieradzącą sobie w życiu i wolałby, by Dominika podawała jej wędkę, a nie dawała rybę. Mateuszek, być może, znowu zamieszka u cioci i wujka, jak wcześniej, kiedy Sonia odsiadywała w więzieniu wyrok za oszustwo.

Adopcja bez kolejki w kolejnym sezonie „Barw szczęścia”?

Dominika i Sebastian znajdują się w kolejce do adopcji dziecka, nie widać jednak po nich specjalnego zapału do samego procesu przysposobienia. Zwłaszcza po Kowalskiej, która pokochała Mateusza jak swojego syna i chciała nawet, by Sonia zamieszkała z nim u nich. Sebastian jednak nie był na to gotowy i uważał, że dziecko powinno mieszkać z biologiczną matką. W poprzednim sezonie Kowalskim zostało wyznaczone spotkanie adopcyjne z dziewczynką, Nikolą. Biedne dziecko zostało już odrzucone przez tylu potencjalnych opiekunów, że przywitało Kowalskich z niechęcią, zakładając, że i tak do żadnej adopcji nie dojdzie. I rzeczywiście, Dominika jej nie zechciała. W nowym sezonie „Barw szczęścia” Kowalscy znowu zaczną rozmawiać o adopcji, kiedy Sebastian wróci z kontraktu z Brazylii. Ale na zdjęciu z realizacji nowego odcinka para jest tylko z Mateuszem, Soni nie ma nigdzie w pobliżu. Chłopiec zostanie więc z nimi, jak sugeruje „Świat seriali”? Na pewno zrobią wszystko, by tak się stało. Wszystko...