Barwy szczęścia. Ksawery zauważy dramatyczny wpływ decyzji Kasi na Łukasza. Dla niego to zmiana na lepsze - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3206 po wakacjach - czwartek, 4.09.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Ksawery nie od razu zaakceptował Mariusza w życiu swojej mamy. Potrzebował na to sporo czasu, by przekonać się i zrozumieć, że razem są szczęśliwi. Z czasem zaczął nawet podziwiać Karpiuka za jego pracę strażaka.

Ksawery zwątpił w związek Kasi i Mariusza w serialu „Barwy szczęścia"

W poprzednim sezonie „Barw szczęścia" Kasia i Karpiuk poważnie się pokłócili. Scysję wyzwoliła wizyta Borowskiej (Dorota Piasecka) z Koła Gospodyń Wiejskich, która przyszła z propozycją wspólnego kolędowania. Górka pokręciła nosem i Mariusz wybuchnął. Jej odmowę odebrał jako chęć wycofania się z ich wspólnego życia po dwukrotnym odrzuceniu przez nią jego oświadczyn. Ksawery usłyszał ich podniesione głosy i zmartwił się, że się rozstaną.

Zaręczyny Kasi zmartwią Łukasza w nowym sezonie „Barw szczęścia” po wakacjach

W 3205. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Kasia włoży pierścionek zaręczynowy na palec. Mariusz będzie w siódmym niebie:

- Czy to… Czy to znaczy, że… Naprawdę?... Wyjdziesz za mnie? Kasia!!!

- Wyjdę... Kiedyś… - Kasia pozostawi Mariusza w zawieszeniu, robiąc z niego tymczasowego narzeczonego.

Ksawery również zauważy pierścionek na palcu mamy i bardzo się ucieszy. Będzie chciał poznać datę ślubu, ale – oczywiście – niczego się na ten temat nie dowie… Otrzyma jednak obietnicę, że będzie pierwszym, który zaznaczy tę datę w kalendarzu.

W odcinku 3206. Ksawery przekaże nowiny swojemu tacie.

- Mama się zaręczyła i bierze ślub! - wykrzyknie radośnie do Łukasza.

- ...Poważnie? - odpowie poruszony Sadowski.

- Cieszę się! A ty?

- Skoro wszyscy są zadowoleni, to ja też…

- Ale... nie jest ci przykro? - zapyta chłopiec widząc, że Łukasz ma nietęgą minę.

- Nie, czemu? Mama jest wolna... Jeśli się z Mariuszem kochają… - wyduka zasępiony ojciec. Zaskoczy go, jak bardzo przygnębi go wiadomość o ślubie byłej żony...

Barwy szczęścia ZWIASTUN. Rozwód Kasi i Łukasza. Madzia odtrąci syna swojego oprawcy!