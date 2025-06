Barwy szczęścia. Celina znajdzie Andrzeja na końcu świata! Sprowadzi oszusta na prośbę Cezarego – ZDJĘCIA

Ucieczka Andrzeja w minionym sezonie serialu „Barwy szczęścia"

W finałowym odcinku „Barwy szczęścia" oszukana, okradziona Józefina powiedziała Kodurowi po złożeniu wyjaśnień w komisariacie, że nie chce więcej słyszeć o Andrzeju, dopóki nie zostanie ujęty. Wtedy dowiedziała się, że będzie to bardzo trudne, bo oszust jest już pewnie za granicą…

Cezary poprosi Celinę o pomoc w nowym sezonie „Barw szczęścia”

W jednym z wrześniowych odcinków serialu „Barwy szczęścia” Cezary będzie miał dość bezczynności. Tego, że nic się nie dzieje w sprawie oszustwa i kradzieży własności jego matki. Zdecyduje, ze czas podjąć działania – zrobić wszystko co możliwe samemu, domyślając się, że dla policji to, co się stało, nie będzie działaniem priorytetowym.

Słusznie skontaktuje się i spotka z Celiną, której doświadczenie i umiejętności zostały już docenione przez wielu klientów jej agencji. Ale także przez to Brońska nie będzie mieć czasu na zlecenie Rawicza. On jednak będzie naciskał:

- Muszę odnaleźć mężczyznę, który okradł moją matkę. O mało nie przypłaciła tego życiem. Takich ludzi trzeba ścigać, a policja ma bardzo ograniczone możliwości poza granicami Polski.

Celina poleci do Dubaju w nowym sezonie „Barw szczęścia”

W nowym sezonie „Barw szczęścia” Cezary podzieli się z Celiną informacjami, które dostanie od Kodura – że lotnisko w Dubaju zarejestrowało dane Janusza Sikory po przekroczeniu granicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. I dopiero ten fakt zainteresuje Brońską:

- No to facet może czuć się bezkarny, bo współpraca z krajami Bliskiego Wschodu nie należy do najłatwiejszych.

Rawicz podkreśli, że pomimo to chce spróbować niemożliwego i postarać się odszukać kanalię. A potem ściągnąć go do Polski, choć Celina nie będzie przecież mieć do tego wystarczających uprawnień – jeżeli będzie chciała zrobić wszystko zgodnie z literą prawa… Detektywka uprzedzi Cezarego o wysokich kosztach takiej akcji, ale dla niego zadośćuczynienie krzywdzie matki będzie sprawą priorytetową:

- Zrobię wszystko, co w ludzkiej mocy, żeby drania dorwać – oświadczy jej Rawicz.

