Barwy szczęścia. Klemens postawi na nowy wizerunek! Metamorfoza wspólnika Natalii zadziwi wszystkich - ZDJĘCIA

Kompetentny Klemens to ostoja kancelarii Zwoleńskiej w serialu „Barwy szczęścia”

Klemens jest opoką dla Natalii (Maria Dejmek) i jej kancelarii w serialu „Barwy szczęścia”. Wystarczy przypomnieć, że tak poświęca się pracy dla niej, w którą wkłada całe serce, że to właśnie ono odmówiło mu w pewnej chwili współpracy. Stres związany z niewłaściwie przygotowanymi przez chorą Malwinę (Joanna Gleń) dokumentami spowodował u niego zawał serca. Gdyby nie natychmiastowa pomoc Asi (Joanna Gzyra), skończyłoby się to dla niego tragicznie.

Klemens ponownie zaniemógł w „Barwach szczęścia”

Po zawale Klemens szybko wrócił do pracy i w ogóle się nie oszczędzał. Dlatego w jednym z odcinków już zakończonego sezonu znowu poczuł się słabo, przygnieciony kłopotami w kancelarii. Od tamtej chwili Natalia bardzo się o niego troszczy. Oboje z Krajewskim mają dużą pomoc w Asi, która ostatnio zaskakuje ich swoimi umiejętnościami.

Modny Klemens w nowym sezonie serialu „Barwy szczęścia” po wakacjach

Sebastian Perdek kocha Londyn, co da się zauważyć obserwując jego profil na Instagramie. Być może właśnie ta trendy stolica zainspirowała go do zmiany fryzury. To tam męska trwała – i jej odmiana, tzw. trwała „na brokuła” – stała się ostatnio ponownie modna. W nowym sezonie serialu „Barwy szczęścia” zobaczymy już innego Klemensa. Jego bohater ewoluuje wizualnie. Na początek poprzedniego sezonu zeszczuplał i zapuścił zarost. Teraz postawił na optycznie gęstszą fryzurę. Czekamy na nowego mecenasa Krajewskiego już we wrześniu.