Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny, odcinek 1016: Kujawińska odzyskuje przytomność. Wyjawia Kubisowi tożsamość mordercy Bożeny Jankowskiej

Poprzedni odcinek serialu "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" rzucił nas w sam środek mrocznej zagadki sprzed lat, która do dziś mrozi krew w żyłach. Wszystko zaczęło się od makabrycznego odkrycia na terenie Akademii Medycznej, gdzie odnaleziono bezgłowy szkielet studentki zaginionej w 1986 roku. Jagiełło i Kujawińska szybko połączyli sprawę z legendarnym Rzeźnikiem z Wrocławia, a poszukiwania naśladowcy mordercy zaprowadziły ich do Roberta, kolegi ofiary darzącego ją obsesyjnym uczuciem. W tle tego śledztwa, w którym ktoś zdawał się kolekcjonować części ciała ofiary, narastało również napięcie w samym wydziale, gdyż Strzelecka i Kaleta z CBŚP zaczęli z nieufnością obserwować nadinspektor. Sprawa z przeszłości okazała się bardziej zawiła, niż ktokolwiek przypuszczał, co tylko podsyca apetyt na kolejne śledztwo.
"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 1016 - streszczenie
Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco. Po udanej reanimacji, Kujawińska wreszcie odzyskuje przytomność i wyjawia Kubisowi tożsamość mordercy Bożeny Jankowskiej. Sprawę przejmuje jednak oficer CBŚP, Andrzej Owczar, który odkrywa, że w programie ochrony świadków jest zdrajca. Podejrzewając Ninę i Kaletę, decyduje się na ich odizolowanie. Równolegle, w leśniczówce Jankowski przetrzymuje swojego dawnego przyjaciela, a sytuacja staje się jeszcze bardziej napięta, gdy stan zdrowia małego Kajtka gwałtownie się pogarsza, zmuszając rodziców chłopca do podjęcia radykalnych kroków.
"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 1016 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani z niecierpliwością wyczekują rozwiązania zawiłych wątków, które przyniesie najnowszy epizod. Emocje sięgają zenitu, a twórcy obiecują dawkę niezapomnianych wrażeń i zwrotów akcji. Wszystkich miłośników wrocławskich kryminalnych zagadek zapraszamy przed ekrany w przyszłym tygodniu. Premierowy, 1016. odcinek serialu "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" zostanie wyemitowany w poniedziałek, 20 kwietnia 2026, o godzinie 20:30 na kanale TV4.
"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" - opis serialu i obsada
"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" to serial, który od lat trzyma w napięciu miliony widzów, śledzących losy policjantów z wrocławskiej komendy. Pod wodzą niezłomnego inspektora Edwarda Kubisa, śledczy stawiają czoła najtrudniejszym sprawom, od zabójstw po porwania. Każdy odcinek to nowa, skomplikowana zagadka kryminalna, która wymaga od bohaterów sprytu, determinacji i doskonałej pracy zespołowej. W serialu występują m.in.:
- Marek Włodarczyk (jako inspektor Edward Kubis)
- Kamila Ścibiorek (jako podkomisarz Paulina Wach)
- Michał Mrozek (jako aspirant Jakub Walczak)
- Michał Kitliński (jako komisarz Tomasz Jawor)
- Magdalena Margulewicz (jako starszy aspirant Dagmara Górska)
- Gabriela Oberbek (jako komisarz Aleksandra Latoszek)
- Przemysław Kapsa (jako prokurator Kornel Jagiełło)
- Tomasz Radawiec (jako technik Bolesław Kowalski)