Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny, odcinek 1016: Kujawińska odzyskuje przytomność. Wyjawia Kubisowi tożsamość mordercy Bożeny Jankowskiej

Poprzedni odcinek serialu "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" rzucił nas w sam środek mrocznej zagadki sprzed lat, która do dziś mrozi krew w żyłach. Wszystko zaczęło się od makabrycznego odkrycia na terenie Akademii Medycznej, gdzie odnaleziono bezgłowy szkielet studentki zaginionej w 1986 roku. Jagiełło i Kujawińska szybko połączyli sprawę z legendarnym Rzeźnikiem z Wrocławia, a poszukiwania naśladowcy mordercy zaprowadziły ich do Roberta, kolegi ofiary darzącego ją obsesyjnym uczuciem. W tle tego śledztwa, w którym ktoś zdawał się kolekcjonować części ciała ofiary, narastało również napięcie w samym wydziale, gdyż Strzelecka i Kaleta z CBŚP zaczęli z nieufnością obserwować nadinspektor. Sprawa z przeszłości okazała się bardziej zawiła, niż ktokolwiek przypuszczał, co tylko podsyca apetyt na kolejne śledztwo.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 1016 - streszczenie

Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco. Po udanej reanimacji, Kujawińska wreszcie odzyskuje przytomność i wyjawia Kubisowi tożsamość mordercy Bożeny Jankowskiej. Sprawę przejmuje jednak oficer CBŚP, Andrzej Owczar, który odkrywa, że w programie ochrony świadków jest zdrajca. Podejrzewając Ninę i Kaletę, decyduje się na ich odizolowanie. Równolegle, w leśniczówce Jankowski przetrzymuje swojego dawnego przyjaciela, a sytuacja staje się jeszcze bardziej napięta, gdy stan zdrowia małego Kajtka gwałtownie się pogarsza, zmuszając rodziców chłopca do podjęcia radykalnych kroków.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 1016 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekują rozwiązania zawiłych wątków, które przyniesie najnowszy epizod. Emocje sięgają zenitu, a twórcy obiecują dawkę niezapomnianych wrażeń i zwrotów akcji. Wszystkich miłośników wrocławskich kryminalnych zagadek zapraszamy przed ekrany w przyszłym tygodniu. Premierowy, 1016. odcinek serialu "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" zostanie wyemitowany w poniedziałek, 20 kwietnia 2026, o godzinie 20:30 na kanale TV4.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" - opis serialu i obsada

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" to serial, który od lat trzyma w napięciu miliony widzów, śledzących losy policjantów z wrocławskiej komendy. Pod wodzą niezłomnego inspektora Edwarda Kubisa, śledczy stawiają czoła najtrudniejszym sprawom, od zabójstw po porwania. Każdy odcinek to nowa, skomplikowana zagadka kryminalna, która wymaga od bohaterów sprytu, determinacji i doskonałej pracy zespołowej. W serialu występują m.in.:

Marek Włodarczyk (jako inspektor Edward Kubis)

Kamila Ścibiorek (jako podkomisarz Paulina Wach)

Michał Mrozek (jako aspirant Jakub Walczak)

Michał Kitliński (jako komisarz Tomasz Jawor)

Magdalena Margulewicz (jako starszy aspirant Dagmara Górska)

Gabriela Oberbek (jako komisarz Aleksandra Latoszek)

Przemysław Kapsa (jako prokurator Kornel Jagiełło)

Tomasz Radawiec (jako technik Bolesław Kowalski)